Спрос на российский госдолг бьет рекорды

Объем размещения облигаций федерального займа Минфином 13 марта 2019 года в рамках еженедельного первичного аукциона достиг рекордной отметки - 91,434 млрд рублей. Как объяснили в министерстве, спрос был обеспечен за счет продаж бумаг нерезидентам, и это подтверждает уверенность властей в том, что инвесторы не боятся вкладываться в российские долговые бумаги.

«Иностранный спрос на двух аукционах превысил 50%»,— заявил агентству Reuters глава долгового департамента Минфина Константин Вышковский. Так, в рамках первого аукциона Минфину удалось разместить ОФЗ-ПД серии 26209 с погашением 20 июля 2022 года на 34,718 млрд рублей по номиналу при общем спросе 61,492 млрд рублей (средневзвешенная доходность – 8% годовых), передает «Интерфакс».

На втором аукционе ведомство разместило "длинные" ОФЗ-ПД серии 26224 с погашением 23 мая 2029 года на 56,716 млрд рублей по номиналу при спросе 83,548 млрд рублей (средневзвешенная доходность составила 8,47% годовых). Таким образом, общий спрос на двух аукционах превысил 145 млрд рублей. Итоги размещения вдохновили инвесторов на новую волну не только на вторичном рынке рублевых гособлигаций, но и в соседних секторах, включая рубль, акции и корпоративные облигации.

На самом деле, комментирует событие эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, аукционы по госдолгу РФ 13 марта были неплохие, но не более того. Согласно новому правилу их проведения, Минфин регулярно завышает индикативные объёмы предложения бумаг, одновременно таргетируя доходность в пределах 8-8,5%. Выше 8,5% Минфин отдавать ОФЗ не хочет, поэтому приходится «резать» объёмы.

На первых двух акционах по новым правилам они вообще на порядок превосходили всю доступную денежную ликвидность рынка, что могло отрицательно сказаться на репутации эмитента. На самом деле, логику Минфина тоже можно понять: надо «поднимать» на рынке деньги – пока США не ввели санкции против госдолга РФ (а разговоры об этом постоянно тлеют в «научных и околонаучных» кругах). Но явно говорить об этом Минфину ни в коем случае нельзя, указывает эксперт.

У нерезидентов – приблизительно такая же логика: «куй железо, пока горячо!», продолжает Владимир Рожанковский. Минфин США как исполнитель вероятных санкций в лице Стивена Мнучина всегда пояснял, что санкции ни в коем случае не будут налагаться на существующий госдолг (облигации ОФЗ), так как это могло бы ущемить права их международных держателей, а только на новые выпуски. Поскольку соотношение риск/доходность, с учётом этой важной поправки, у ОФЗ – поистине уникальное в современных условиях, эти самые международные держатели спешат отовариться. При СССР такой феномен назывался «дефицитом».

Кстати, добавляет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, утверждать, кто были основными покупателями ОФЗ в ходе аукциона, резиденты или нерезиденты, на самом деле не представляется возможным. Эти понятия стали довольно размытыми, например, к кому относить оффшорные компании, которые покупают ОФЗ, но основаны россиянами? Или основанные бывшими россиянами, которые получили второе или третье гражданство? Тем более что у офшорных компаний часто вообще номинальный директор, а реальные бенефициары находятся в тени?

Как считает эксперт, логика покупателей была следующая. Мир ожидает замедление экономического роста, связанное, во-первых, с циклом развития, а во-вторых, с торговыми войнами, старт которым дали США с Китаем. Если сейчас мировой ВВП растет на 3.5-3.6% в год, то через 3-4 года темпы роста упадут до 2-2.5%. На фоне этого упадет потребление и цена нефти. Ставки в развитых странах достигнут минимально возможных значений, а значит, сейчас, пока ставки относительно высоки, нужно вкладываться в длинные выпуски. Что и сделали инвесторы на последнем аукционе, а Минфин, скорее всего, на следующих аукционах будет предлагать преимущественно длинные бумаги.