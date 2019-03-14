Госдума РФ приняла закон об уголовном наказании для главарей преступного мира

Депутаты нижней палаты российского парламента на своём пленарном заседании приняли в третьем окончательном чтении закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС).

Согласно закону, проект которого в нёс в Госдуму российский лидер Владимир Путин, ужесточается уголовная ответственность за создание преступного сообщества и руководство таким сообществом.

В частности, предусматривается наказание вплоть до пожизненного заключения, передаёт РИА Новости.

Кроме того, новый закон исключает возможность применения условного наказания. При этом лицо, ранее состоявшее в ОПС, но покинувшее его или ведущее сотрудничество с правоохранителями в целях раскрытия преступной деятельности, от уголовной ответственности освобождается.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, этот закон позволит привлекать к уголовной ответственности главарей преступного мира, что ранее сделать было проблематично.