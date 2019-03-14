Греф назвал главную проблему современной России

Герман Греф – глава Сбербанка – назвал главную проблему нашей страны.

В кулуарах форума «Лидеры России», финал которого проходит в Сочи, отвечая на просьбу представителей СМИ назвать 3 основные трудности, с которыми сталкивается страна, он заявил, что больше всего современная Россия страдает от «отсутствия эффективной системы государственного управления», передаёт РИА Новости.

«Именно отсутствие эффективной системы государственного управления – главная проблема для РФ», – подчеркнул руководитель крупнейшего российского банка.

При этом, от убеждён, если решить эту проблему, то и другие будут преодолены автоматически.

«Во всё остальное просто нам не надо пускаться», – резюмировал Греф.