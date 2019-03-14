IT-гигантов разделят на части

Крупнейшие интернет-гиганты, в их числе Facebook, Amazon и Google, в ближайшее время могут столкнуться с неприятными для себя инициативами со стороны властей США. Хайтек-гиганты уже давно ведут ожесточенные битвы с регуляторами в Евросоюзе, где недовольны монопольной позицией американских корпораций, теперь все чаще о проблеме монополий можно услышать в самих США. На днях планирующая баллотироваться в президенты сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен прямо заявила, что ведущие хайтек-компании необходимо разделить на несколько частей. По мнению Уоррен, слабое антимонопольное правоприменение в США привело к резкому снижению конкуренции и инноваций в технологическом секторе. Уоррен считает, что в последние годы в стране резко сократилось число новых технологических стартапов, появляется все меньше молодых быстрорастущих компаний, снижается венчурная активность.

В своих интервью Уоррен в первую очередь указывает на несколько крупнейших компаний и говорит о возможных путях их разделения. Сенатор предлагает отделить рекламную сеть Google от поисковой системы, WhatsApp и Instagram от Facebook, Whole Foods и Zappos от Amazon, и ряд других. «Двадцать пять лет назад Facebook, Google и Amazon не существовало», — пишет Уоррен в своей статье на Medium. — Теперь же они одни из самых дорогих и известных компаний в мире. Это красивая история, но она также показывает, что правительство должно разрушать монополии и развивать конкурентные рынки». Уоррен считает, что разделять нужно компании с годовым совокупным доходом более 25 млрд долл., при этом необходимо запретить компаниям владеть поставщиками и участниками собственных платформ. По такой логике Google не может одновременно предлагать поиск и тут же зарабатывать на рекламе (таргетируемой на основе результатов поиска). Идея кажется фантастической, и сравнивать подобные инициативы и историческими разделами Statoil, AT&T и других компаний было бы неверно — IT-бизнес по сути другой. Без рекламной сети, у Google вероятно не будет финансовых ресурсов содержать даже почтовые и облачные сервисы. Разделение по типу Statoil создало бы несколько маленьких «Гуглят», которые бы стали конкурировать друг с другом, и, возможно, на первое время это бы снизило цены на рекламу, но в условиях современных интернет-сервисов с их гигантоманией, один из «Гуглят» обязательно бы выбил себе доминирующее положение, и по сути ничего бы не изменилось.

Впрочем, кажется, что Уоррен это осознает, и поэтому предлагает разделять компании по функциональному признаку — в случае конкретно с Google такая инициатива не очень понятна (из вышеобозначенных причин), но с другими компаниями вполне может сработать. В конце концов, преимущества, полученные Amazon и Facebook от многочисленных слияний и поглощений огромны. Даже президент США Дональд Трамп еще в прошлом году косвенно давал понять, что признает проблему монопольного положения крупных IT-компаний, однако отказывался говорить о возможных мерах противодействия. Трамп заявлял, что работает в этих компаниях непропорционально мало людей, а обороты этих компаний огромны. Последние высказывания Уоррен Трамп встретил сдержанно, сосредоточившись на том, что технологические компании крайне негативно настроены к нему самому, Республиканской партии и «консервативному движению в целом», а президентские амбиции Уоррен он вообще проигнорировал. При этом Трамп не удержался от сарказма: хайтек-гиганты поддерживают демократов (и в их числе сенатора Уоррен), а она в ответ добивается их разделения.

В конце февраля Федеральная торговая комиссия США объявила, что создает целевую группу по вопросам конкуренции для расследования потенциально монопольного поведения технологических компаний. Агентство заявило, что рассмотрит все варианты, в том числе проверку уже закрытых сделок по слияниям и поглощениям, что ставит под угрозу даже слияние Instagram и Facebook.

Предложение Уоррен разделить технологические компании становится одной из основных тем предстоящей президентской кампании в США. Экономический популизм, направленный против технологических компаний, может оказаться вполне уместным на фоне общественных настроений, разогретых дискуссиями о «фейк-ньюс», «русских хакерах» и коварном «большом брате», наживающемся на пользовательских данных. Еще недавно любимые всеми инновационные компании теперь вызывают все больше подозрений, и это грозит новыми регуляторными изменениями при любом исходе выборов 2020 года.