Вход/Регистрация Подписка

IT-гигантов разделят на части

Москва, 14.03.2019
#IT
#ИТ-технологии
#Технологии
  • IT-гигантов разделят на части

EPA\TASS

Крупнейшие интернет-гиганты, в их числе Facebook, Amazon и Google, в ближайшее время могут столкнуться с неприятными для себя инициативами со стороны властей США. Хайтек-гиганты уже давно ведут ожесточенные битвы с регуляторами в Евросоюзе, где недовольны монопольной позицией американских корпораций, теперь все чаще о проблеме монополий можно услышать в самих США. На днях планирующая баллотироваться в президенты сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен прямо заявила, что ведущие хайтек-компании необходимо разделить на несколько частей. По мнению Уоррен, слабое антимонопольное правоприменение в США привело к резкому снижению конкуренции и инноваций в технологическом секторе. Уоррен считает, что в последние годы в стране резко сократилось число новых технологических стартапов, появляется все меньше молодых быстрорастущих компаний, снижается венчурная активность.

В своих интервью Уоррен в первую очередь указывает на несколько крупнейших компаний и говорит о возможных путях их разделения. Сенатор предлагает отделить рекламную сеть Google от поисковой системы, WhatsApp и Instagram от Facebook, Whole Foods и Zappos от Amazon, и ряд других. «Двадцать пять лет назад Facebook, Google и Amazon не существовало», — пишет Уоррен в своей статье на Medium. — Теперь же они одни из самых дорогих и известных компаний в мире. Это красивая история, но она также показывает, что правительство должно разрушать монополии и развивать конкурентные рынки». Уоррен считает, что разделять нужно компании с годовым совокупным доходом более 25 млрд долл., при этом необходимо запретить компаниям владеть поставщиками и участниками собственных платформ. По такой логике Google не может одновременно предлагать поиск и тут же зарабатывать на рекламе (таргетируемой на основе результатов поиска). Идея кажется фантастической, и сравнивать подобные инициативы и историческими разделами Statoil, AT&T и других компаний было бы неверно — IT-бизнес по сути другой. Без рекламной сети, у Google вероятно не будет финансовых ресурсов содержать даже почтовые и облачные сервисы. Разделение по типу Statoil создало бы несколько маленьких «Гуглят», которые бы стали конкурировать друг с другом, и, возможно, на первое время это бы снизило цены на рекламу, но в условиях современных интернет-сервисов с их гигантоманией, один из «Гуглят» обязательно бы выбил себе доминирующее положение, и по сути ничего бы не изменилось. 

Впрочем, кажется, что Уоррен это осознает, и поэтому предлагает разделять компании по функциональному признаку — в случае конкретно с Google такая инициатива не очень понятна (из вышеобозначенных причин), но с другими компаниями вполне может сработать. В конце концов, преимущества, полученные Amazon и Facebook от многочисленных слияний и поглощений огромны. Даже президент США Дональд Трамп еще в прошлом году косвенно давал понять, что признает проблему монопольного положения крупных IT-компаний, однако отказывался говорить о возможных мерах противодействия. Трамп заявлял, что работает в этих компаниях непропорционально мало людей, а обороты этих компаний огромны. Последние высказывания Уоррен Трамп встретил сдержанно, сосредоточившись на том, что технологические компании крайне негативно настроены к нему самому, Республиканской партии и «консервативному движению в целом», а президентские амбиции Уоррен он вообще проигнорировал. При этом Трамп не удержался от сарказма: хайтек-гиганты поддерживают демократов (и в их числе сенатора Уоррен), а она в ответ добивается их разделения.

В конце февраля Федеральная торговая комиссия США объявила, что создает целевую группу по вопросам конкуренции для расследования потенциально монопольного поведения технологических компаний. Агентство заявило, что рассмотрит все варианты, в том числе проверку уже закрытых сделок по слияниям и поглощениям, что ставит под угрозу даже слияние Instagram и Facebook.

Предложение Уоррен разделить технологические компании становится одной из основных тем предстоящей президентской кампании в США. Экономический популизм, направленный против технологических компаний, может оказаться вполне уместным на фоне общественных настроений, разогретых дискуссиями о «фейк-ньюс», «русских хакерах» и коварном «большом брате», наживающемся на пользовательских данных. Еще недавно любимые всеми инновационные компании теперь вызывают все больше подозрений, и это грозит новыми регуляторными изменениями при любом исходе выборов 2020 года.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек
Гигабайты прилетят с орбиты
#Космос
Успехи в пилотируемой программе SpaceX не должны вводить в заблуждение. Главная цель Илона Маска — спутниковый интернет. Его проект Starlink призван изменить всю систему связи на Земле и построить новую экономику. Но экономический эффект от этого сейчас неочевиден. Именно поэтому ЕС и Россия начали реализацию более скромных конкурирующих программ
Страну разверстали по-новому
#Развитие территорий
Помимо восьми федеральных округов в России теперь будет двенадцать макрорегионов. Самой прогрессивной формой расселения признаны агломерации. А каждому субъекту федерации назначена перспективная специализация. «Эксперт» попытался найти крупицы здравого смысла в недавно утвержденной Стратегии пространственного развития
Хватит занимать
#Розничное кредитование
Ограничение кредитования 50% дохода семьи не поможет ни банкам, ни заемщикам. Куда логичнее работать над повышением доходов населения и снижением банковских ставок

У партнеров

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Эксперты: акции ММК подорожали за 5 лет на 601% и будут расти дальше

    Акции Магнитогорского металлургического комбината за пять лет подорожали на 601%, подсчитали эксперты австралийской финансовой компании Simply Wall St. При этом ценные бумаги ММК по-прежнему остаются недооцененными

    Самозанятым помогут заявить о себе

    Альфа-Банк первым представил мобильное приложение для самозанятых

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Инновации и цифровые решения в здравоохранении. Новая реальность

    О перспективах российского рынка, инновациях и цифровизации медицины рассказывает глава GE Healthcare в России/СНГ Нина Канделаки.

    ИТС: сферы приложения и условия эффективности

    Камеры, метеостанции, весогабаритный контроль – в Белгородской области уже несколько лет ведутся работы по развитию интеллектуальных транспортных систем.

    Курс на цифровые технологии: 75 лет ЮУрГУ

    15 декабря Южно-Уральский государственный университет отметит юбилей. Позади богатая достижениями история, впереди – цифровые трансформации

    Когда безопасность важнее цены

    Экономия на закупках кабельно-проводниковой продукции и «русский авось» может сделать промобъекты опасными. Проблему необходимо решать уже сейчас, пока модернизация по «списку Белоусова» не набрала обороты.

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль сильно удивил
      Курс доллара: рубль сильно удивил
    2. «Северный поток-2»: у США сдали нервы
      Вашингтон намерен ввести санкции в отношении инвесторов и прокладчиков труб газопровода «Северный поток-2».
    3. Курс доллара: аналитики предрекли новый шторм
      Курс доллара: аналитики предрекли новый шторм
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    Гигабайты прилетят с орбиты
    #Космос
    Успехи в пилотируемой программе SpaceX не должны вводить в заблуждение. Главная цель Илона Маска — спутниковый интернет. Его проект Starlink призван изменить всю систему связи на Земле и построить новую экономику. Но экономический эффект от этого сейчас неочевиден. Именно поэтому ЕС и Россия начали реализацию более скромных конкурирующих программ
    Страну разверстали по-новому
    #Развитие территорий
    Помимо восьми федеральных округов в России теперь будет двенадцать макрорегионов. Самой прогрессивной формой расселения признаны агломерации. А каждому субъекту федерации назначена перспективная специализация. «Эксперт» попытался найти крупицы здравого смысла в недавно утвержденной Стратегии пространственного развития
    Хватит занимать
    #Розничное кредитование
    Ограничение кредитования 50% дохода семьи не поможет ни банкам, ни заемщикам. Куда логичнее работать над повышением доходов населения и снижением банковских ставок
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама