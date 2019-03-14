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Киев обвинил Россию в ослаблении украинской экономики

Москва, 14.03.2019

Как заявил украинский министр так называемых «временно оккупированных территорий» Вадим Черныш на странице министерства в Facebook, Россия виновата в ухудшении экономической ситуации на Украине.

По его мнению из-за Крымского моста украинские порты не могут обеспечить проход в Азовском море крупных кораблей, что влечет за собой потери в торговле.

Он утверждает, что из-за ограничений судоходства для судов выше 33 метров, а также действий российских пограничников, порт в Мариуполе потерял 33% своего флота, который не может пройти под аркой моста, что в пересчете равно 140 тыс. тонн экспортной металлопродукции в месяц.

«В результате строительства Керченского моста Россия ограничила проход судов по высоте: отныне судна типа Panamax не могут проходить через канал», - сообщил чиновник.

В России уже прокомментировали обвинения украинского министра, сообщив, что под мостом спокойно проходят корабли габаритами 185 на 35 метров.

Как сообщил представитель ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков, габариты арочных пролетов Крымского моста проектировались с учетом истории судоходства в Азово-Черноморском бассейне и созданы с запасом на его развитие. При этом он добавил, что следует учитывать тот факт, что Азовское море - мелкое и по нему исторически не могли проходить груженные большие корабли с мощной осадкой.

 

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