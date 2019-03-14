Кириенко рассказал о самой важной черте управленца

Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации президента России – назвал самую важную черту управленца.

Это, по его мнению, способность принимать ответственные решения. Об этом чиновник, который является наставником конкурса «Управленцы России» заявил в ходе сегодняшнего мастер-класса в Сочи, передаёт РИА Новости.

При этом Кириенко подчеркнул, что главная сложность, с которой сталкивается каждый управленец, это дефицит времени и информации, в условиях которого и принимаются все решения.

«Вас мы сейчас будем искусственно загонять как раз в такую ситуацию, – рассказал наставник, обращаясь к финалистам конкурса. – Мы специально ограничиваем время, специально недодаём информацию. Просто мы хотим максимально приблизить конкурсные задания к реальной жизни, в которой всегда будет именно так».

Кроме того, Кириенко рассказал, что для того, чтобы добиться эффективности в таких сложных условиях, необходимо выработать для себя определенные управленческие принципы.

Наша справка

«Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев, проводимый автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей».

Основная заявленная задача конкурса — «поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны».

За реализацию проекта отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, возглавляемая руководителем Администрации Президента РФ Антоном Вайно.

В 2019 году заключительный этап конкурса проходит с 13 по 17 марта в Сочи. Все финалисты получат образовательный грант в размере 1 млн руб., а победители – возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.