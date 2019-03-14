Курс доллара: поведение рубля становится опасным

Курс доллара в четверг вырос к закрытию основной сессии на 12 копеек - до 65,52 рубля, курс евро снизился на 9 копеек - до 74,01 рубля. Российская валюта практически не отреагировала на вчерашние новости о принятии новых санкционных законопроектов в США.

Между тем наблюдаемая стойкость рубля и его резистентность к санкционным рискам несет определенную опасность, считают аналитики. В какой-то момент курс доллара может резко вырасти. Так, аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович отмечает, что у такой стойкости остается достаточно мало прочности, поскольку усиление геополитического давления на Россию будет продолжаться, сообщает портал Банки.ру.

В итоге это может привести к скачкообразномц росту курса доллара к рублю. Как считают в БКС, наиболее волатильным периодом для рубля может стать начало апреля — на этом временном отрезке, вероятно, стоит ожидать выхода участников рынка из выжидательных позиций и переоценки их рыночных настроений.

«В результате то положение дел, которое сейчас можно наблюдать в рубле, с определенной вероятностью может оказаться весьма неприятной «ловушкой» для инвесторов, когда пружина рублевой стойкости все же разожмется», — резюмировал Покатович.

Тем не мнее, в БКС прогнозируют, что российская валюта еще может укрепиться до 64 рубля за доллар.

Аналитики Nordea Bank в свою очередь отмечают, что российская валюта получила мощную поддержку от вчерашнего аукциона ОФЗ, в рамках которого Минфин привлек рекордную сумму, превысившую 90 млрд рублей.

Запланированный на следующую неделю аналогичный аукцион может повторить успех вчерашнего, что вновь окажет поддержку рублю, отмечают в Nordea. Дополнительный спрос на российскую валюту обусловлен и ростом цен на нефть, которые сегодня достигли трехмесячных максимумов. Принимая также во внимание приближение налогового периода, эксперты банка полагают, что на следующей неделе курс рубля может продолжить укрепление и достичь максимальных значений с 4 квартала 2018 года.