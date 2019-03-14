Стало известно, сколько в России нефти, газа, золота и алмазов

Суммарные запасы нефти Российской Федерации оцениваются в 40 триллионов рублей, сообщает российское министерство природных ресурсов и экологии. Данные соответствуют концу 2017 года.

Ведомства также публикует отчет о запах других полезных ископаемых страны. Так согласно подсчетам Минприроды, запасы природного газа в России оцениваются в 11 триллионов рублей, коксующегося угля — почти в 2 триллиона рублей. Лучше всего обстоят дела с железной рудой – ее запасы в России оцениваются в 808 миллиардов рублей. Чуть скромнее дела обстоят с алмазами. Их в России насчитывается на 505 миллиардов рублей и золота на 480 миллиардов рублей. Общая стоимость всех вышеуказанных запасов составляет 55,2 триллиона рублей.

Уточняется, что ведомство оценивало стоимость ресурсов только тех недр, на которые выдана лицензия. В пересчете на вес, - нефти в России приблизительно 9,04 млрд тонн, газа — в 14,47 трлн кубометров, золота — в 1407 тонн, алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Как ранее заявил глава Минфина Антон Силуанов, Россию стало меньше «колбасить» из-за цен на нефть. Происходит это благодаря тому, что, по мнению чиновника, экономика страны стала более устойчивой к воздействию внешних факторов.