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Opel объявляет модели для российского рынка и старт продаж в четвёртом квартале 2019 года.

Москва, 14.03.2019
Opel стремительно движется вперед, осваивая новые рынки: как сообщалось ранее, бренд возвращается в Россию.
#Авто
  • Opel объявляет модели для российского рынка и старт продаж в четвёртом квартале 2019 года.

из архива пресс-службы

  • В четвёртом квартале 2019 года Opel выводит на российский рынок Opel Grandland XOpel Zafira Life и Opel Vivaro
  • Выпуск Opel Zafira Life и Opel Vivaro наладят на заводе в Калуге
  • Рост экспорта на новые рынки — ключевая составляющая стратегического плана «PACE!».
Opel стремительно движется вперед, осваивая новые рынки: как сообщалось ранее, бренд возвращается в Россию. Уже в четвёртом квартале 2019 года в продаже на российском рынке появятся три модели:
Opel Grandland X будут импортировать из Айзенаха (Германия);
- пассажирский автобус Opel Zafira Life;
коммерческий фургон Opel Vivaro Transporter;
Opel Zafira Life и Opel Vivaro для местного рынка будут собирать на конвейере калужского завода ООО «ПСМА Рус».
1993910-jxf2vn1nhr-whr-1.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

 
«Увеличение прибыльности экспорта является ключевым аспектом стратегического плана «PACE!». Мы демонстрируем значительный прогресс в этом направлении, – заявил Михаэль Лошеллер (Michael Lohscheller), Генеральный директор Opel. «Россия – это крупный и привлекательный рынок с большим потенциалом, на котором немецкий бренд завоевал отличную репутацию. Важным преимуществом является возможность локального производства с момента старта продаж».
 
“2019 год отмечен для Opel двумя важными событиями: 120 лет производства автомобилей и возвращение в Россию! Растущий рынок, возможность локального производства, хорошая репутация и поддержка опытных партнёров – весомые аргументы для успешного развития немецкого бренда в России. Opel выйдет на рынок с тремя моделями и постепенно дополнит модельный ряд новыми, технологичными автомобилями. Наши главные приоритеты: конкурентоспособные продукты, высокое качество послепродажного обслуживания, довольные клиенты и рентабельные дилеры!” – Драган Ненадович (Dragan Nenadovic), Региональный бренд-менеджер Opel, Евразия.
1993934-6cafvs5eup-whr-1.jpg из архива пресс-службы
из архива пресс-службы

Дилерская сеть будет представлена как опытными дилерами Opel, так и новыми партнёрами, расположенными в крупных городах России; на старте их количество составит 15 – 20, а в среднесрочной перспективе увеличится более чем вдвое.
 
Интенсивное наращивание объема экспорта — часть стратегического плана «PACE!» бренда Opel, который поможет компании выйти на устойчивый уровень рентабельности. Решение возродить бизнес в России — на одном из важнейших рынков для глобального автопроизводителя — часть стратегии, направленной на развитие бренда в Европе и в мире. Главная цель Opel — достичь доли 10% от общего объёма продаж за пределами Европы к середине 2020-х годов. Для этого бренд усилит свое присутствие на рынках Азии, Африки и Южной Америки, а также выйдет еще на 20 новых рынков к 2022 году.
 
Недавно Opel уже назвал новых импортеров в Марокко, Тунисе, Ливане и Южной Африке. С начала 2019 года Opel расширил свою деятельность в Украине.
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