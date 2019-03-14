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«Добровольцам» гарантируют пенсии

Москва, 14.03.2019
#Пенсионная система
  • «Добровольцам» гарантируют пенсии

Сергей Фадеичев/ТАСС

По словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, на сегодняшний день в министерстве идет обсуждение продолжения пенсионной реформы, и в частности, включение в систему гарантирования НПФ с пенсионными резервами. Также фонды, работающие с пенсионными резервами, смогут участвовать в новой планируемой системе пенсионных накоплений ИПК.   

Речь, сообщает агентство ТАСС, идет о средствах, сформированных в рамках добровольных отчислений граждан и юридических лиц в рамках негосударственного пенсионного обеспечения "Сейчас у нас история, которой мы занимаемся внимательно, - это введение гарантирования пенсионных резервов и акционирование НПФ в части пенсионных резервов", - сказал он. "Фонды, которые не работают по ОПС (обязательному пенсионномц страхованию), смогут участвовать в ИПК. Там не будет по умолчанию включение как для гарантирования накоплений, но фонды смогут в этом участвовать", - сказал он.  

Сейчас в систему гарантирования прав застрахованных лиц включены фонды, работающие с пенсионными накоплениями, - средства, сформированные в рамках ОПС. К концу 2018 года НПФ, работающие с пенсионными резервами, завершили процесс акционирования. Процесс реорганизации НПФ, работающих с пенсионными накоплениями, завершился 1 января 2016 года.   

Практика работы некоторых НПФ показала, что их акционеры воспринимали финансовые средства фонда как ресурс, с помощью которого можно развивать собственные проекты, часто в убыток для самого фонда, отмечает директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей КоптеловДопуская работу негосударственных пенсионных фондов на рынке, государство должно не только создать систему контроля, но и нести ответственность за неправомерные действия с пенсионными накоплениями россиян, уверен он  

Это достаточно чувствительная тема, добавляет эксперт, ведь в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда, людям остается лишь социальная пенсия, а учитывая недоверие граждан к российской финансовой системе, единственным способом убедить их в безопасности вложения средств в НПФ являются гарантии со стороны государства для пенсионных накоплений.   

На примере банковского сектора можно увидеть, что большинство граждан доверяет банкам лишь сумму 1,4 миллиона рублей, надеясь на возмещение со стороны государства в случае банкротства финансовой организации и, если отменить эту норму банки столкнуться с серьёзным оттоком вкладчиков. С пенсионными деньгами проще, полагает Андрей Коптелов, ведь многие россияне уже не надеются дожить до своей пенсии, и легкомысленно относятся к выбору НПФ, однако исчезновение даже этих накоплений может еще больше усилить социальную напряженность в обществе.  

На текущий момент добровольные пенсии действительно имеют слабую защищенность, признает в свою очередь, директор развития агентской сети УК «Солид Менеджмент» Сергей ЗвенигородскийНПФы могут, если есть необходимость направлять эти средства для того, чтобы покрывать образовывавшийся дефицит и если не создавать дополнительных законодательных механизмов, на деле формирование добровольной пенсии не является гарантом обеспеченной старости. Таким образом государство пытается создать дополнительные механизмы защиты пенсионных накоплений россиян.  

Между тем пока нет точного понимания, смогут ли эти меры полностью защитить добровольные пенсии, продолжает аналитикВключение в систему гарантирования НПФ не может дать уверенности, что те, кто отложил на пенсию через НПФ, могут получить свои деньги в полном объеме, поскольку пока нет никакого номинала для добровольного пенсионного обеспечения, иными словами сохранность средств не обеспечивается так же, как например средства по обязательному пенсионному страхованию, здесь они защищены хотя бы по номиналу. То есть здесь в любом случае возникнет необходимость дорабатывать законодательство.   

При этом сама внутренняя структура защиты и сохранности средств в НПФ также на деле не до конца вызывает доверие, указывает Сергей ЗвенигородскийС одной стороны, они имеют многоуровневую систему сохранности средств, но с другой, она не может давать полных гарантий, иначе бы таких примеров, как НПФ Мотылева, мы бы не знали. То есть негативные ситуации подобно этой еще пока возможны и тут тоже вопрос к законодателями.  

Также настораживает то, что обязательства по негосударственному обеспечению должны быть гарантированы активами внутри фондов, которые они формируют  за счет пенсионных резервов, если таковых хватать не будет, то средства должны быть предоставлены из капитала фондов – и в случае если внутри фонда окажется пусто, еще как мы понимаем не отработаны. Иными словами, заключает эксперт, в существующей пенсионной системе РФ пока еще очень много открытых вопросов, и новая инициатива по замене действующей системы пенсионных накоплений на добровольную негосударственную в виде ИПК может в очередной раз обнажить все несовершенство существующей модели.  

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