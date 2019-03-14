Польша может разместить на своей территории еще одну военную базу США

Польша и США проводят переговоры о размещении на постоянной основе нового военного американского контингента. Все организационные вопросы и подготовка соглашения займут от шести месяцев до года. Об этом сообщает портал Defense One, ссылаясь на и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

СМИ уточняет, что в настоящий момент на польской территории уже базируется примерно 4,5 тысяч американских военных, составляющих группировку бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

Уточняется, что переговоры о расширении военного контингента США в Польше идут полным ходом, так замглавы оборонного ведомства США уже провел переговоры в Варшаве с польскими официальными лицами.

В ходе встречи стороны обсудили создание на территории страны постоянной базы США.

«Мы сделали, на наш взгляд, довольно серьезное предложение и уже на этой неделе работаем над техническими моментами», - сообщила Уилбаргер на слушаниях в комитете палаты представителей США по вооруженным силам.

Она выразила уверенность, что встреча заложит прочный фундамент дальнейшей работы в данном направлении, а также в случае одобрения польской стороной всех нюансов договора, выработка «настоящего технического соглашения» будет передана под ответственность госдепартамента США.