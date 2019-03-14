Прогноз погоды Гисметео на выходные: зима должна отступить

Метеорологи Гисметео сделали прогноз погоды в Москве на предстоящие выходные. По данным специалистов, в конце недели зима, которая явно задержалась в этом году в столице, всё-таки пусть на время, но передаст свои права весне. Вечером 14 марта Москва и пригород будут ещё находиться под влиянием антициклона, что не позволит сильно прогреться воздуху – ожидается минус 1 и неприятный ветер. Однако в ночь на 15 марта циклон из Атлантики принесёт в регион тёплый фронт, а вмести с ним и повышение температуры. Так, утром в пятницу будет плюс 1, днём – плюс 3, вечером – плюс 2.

Такие же температурные показатели прогнозируют в Гисметео на субботу, 16 марта. В этот день небо затянут облака, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Но холодно в предстоящий уикенд точно не будет – весна всё более настойчиво предъявляет свои права.Особенно это будет заметно в воскресенье, 17 марта. В последний день этой недели москвичей и гостей столицы ждёт почти безветренная погода с температурой плюс 2-4. Вечером может пойти дождь, который изрядно подпортит снежное одеяло, окутавшее большие территории региона. По прогнозу погоды Гисметео, с каждым днём снежный покров будет становиться меньше. Однако окончательно сойдёт он ещё не скоро.

Православная церковь 17 марта почитает преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. В народном месяцеслове дата получила название Герасим Грачевник. В этот день из тёплых стран возвращаются перелетные птицы, и они, согласно народным верованиям, являются предвестниками весны. «Увидел грача – весну встречай», - говорили наши предки.

Поэтому считалось, что если на Герасима птицы сразу начинают гнездоваться, то весна будет тёплой и погожей; ели грачи прилетели ранее 17 марта – год будет неурожайным; перелетные птицы с насиженных мест срываются – жди половодье; грачи резвятся – к хорошей погоде; стаями вьются над гнездами – к переменчивой погоде; кричат грачи – к дождю.

Кто поутру в это день первым грачей встретит, того ждёт большая удача. Сны на 17 марта исполнятся через 12 дней. Люди, родившиеся 17 марта – трудолюбивые. Им подходит бирюза.