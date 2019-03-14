Россияне назвали самые престижные сферы для работы

Наиболее престижными среди россиян считаются сферы для работы в добывающих отраслях - нефти, газа, угля и других полезных ископаемых, сообщает Аналитический центр НАФИ результаты своего опроса.

Как сообщается, в исследовании приняли участие 1 600 респондентов, из которых сферу добычи назвали престижной 58% опрошенных.

Также в ТОП-5 самых престижных отраслей для деятельности попала работа в государственных и муниципальных учреждениях. В подобных организациях хотели бы работать 30% респондентов.

Службу в Вооруженных силах и органах внутренних дел считают престижной 26% из опрошенных совершеннолетних граждан. Привлекает россиян и работа в строительной сфере (25%) и кредитно-финансовых организациях (24%).

При этом НАФИ сообщает, что число наших сограждан, которых привлекает работа в банковском секторе выросла за период с января 2017 по декабрь 2018 года с 35% до 42%.

Напомним, ранее сообщалось, что на российском рынке труда наблюдает переизбыток специалистов с высшим образованием в сфере бизнеса, а также работников администраций. А вот специалистов технических профессий наоборот не хватает.