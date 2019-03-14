СМИ: Мэй собирается отложить выход Великобритании из ЕС

Тереза Мэй – глава Кабмина Великобритании – обсудила с членами правительства возможность переноса даты выхода Соединённого Королевства из ЕС.

Как пишет издание The Daily Telegraph, речь идёт об отсрочке на срок до 2-х лет. При этом источники издания утверждают, что во время этой встречи премьер пообещала ещё раз постараться убедить депутатов Палаты общин британского парламента в необходимости согласиться на достигнутую с Брюсселем сделку о Brexit.

Однако если соглашение будет отклонено и в третий раз, то выход из Евросоюза будет перенесен.

Вечером 13 марта члены Парламента Великобритании выступили против принятия решения по Brexit без сделки при любых обстоятельствах. Ранее они же дважды проголосовали против соглашения с ЕС по Brexit.

Напомним, Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года.