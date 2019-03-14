США готовятся испытать ракеты, запрещенные ДРСМД

Пентагон намерен в ближайшее время испытать ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Associated Press, ссылаясь на источник в американском оборонном ведомстве.

Как уточняет СМИ речь в данном случае идет о крылатой ракете, радиус действия которой равен около тысячи километров. Также будет испытана баллистическая ракета с дальностью три-четыре тысячи километра.

В Пентагоне заверили, что ракеты будут без ядерных зарядов и пилотные полеты пройдут в августе и ноябре соответственно.

Как сообщает издание, развертывания нового вооружения можно избежать, если США и Россия договорятся о новых правилах ДРСМД.

Ранее, что в начале марта российский лидер Владимир Путин своим указом приостановил выполнение Москвой ДРСМД. Ответ последовал на выход США из Договора и будет действовать до «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств».

Напомним, Договор РСМД был заключен в 1987 году между СССР и США. Документ запрещает сторонам принимать на вооружение баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.