Стало известно количество официально зарегистрированных самозанятых в России

Михаил Мишустин – глава Федеральной налоговой (ФНС) службы России – назвал количество самозанятных граждан страны, которые официально зарегистрировались в специальном приложении.

По его данным, это число превысило 40 тыс. человек, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что пока не может прогнозировать, как это число изменится к концу года.

«Но сегодняшний день самозанятых более 40 тыс. И их количество, конечно же будет расти», – резюмировал Мишустин.

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Самозанятость — форма получения необходимого для жизни вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков, в отличие от наёмной работы.

Под определением «самозанятость» подразумевается осуществление предпринимательской деятельности, только с небольшим нюансом: предприниматель работает сам на себя. Другими словами, у него нет сотрудников, и он уплачивает налоги по упрощенной схеме.

С 1 июля 2017 года ухаживающие за другими людьми, репетиторы, уборщики, гиды, а также любые граждане, которые ведут предпринимательскую деятельность и получили статус индивидуального предпринимателя, включая адвокатов и нотариусов, могут зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Также в планах распространение режима самозанятых на таксистов.

В феврале 2019 года глава Минфина РФ Антон Силуанов поручил профильным ведомствам представить предложения о распространении налогового режима для самозанятых по всей стране с 2020 года.

Новый режим для самозанятых предполагает уплату налогов от реализации товаров, работ и услуг по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – 6%.