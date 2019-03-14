«Вы предлагаете нам воевать?»: Меркель отчитала главу Минобороны Германии из-за России

Меркель отчитала главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен в ходе заседания Кабинета ФРГ из-за предложения направить корабли и авиацию в Керченский пролив. Запись этого жесткого диспута появилась на закрытом аккаунте одного немецкого политика, подлинность которого подтвердило агентство Bloomberg.

«Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр?!» - возмутилась Меркель, назвав предложение главы своего военного ведомства «неадекватным».

Канцлер также обвинила министра обороны в детском мышлении, задав ей вопрос, «почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?».

Далее канцлер напомнила собравшимся судьбу украинских кораблей, которые пересекли границу РФ. Она сообщила, что не желает, чтобы военные корабли Германии были захвачены в плен, а, может быть, и уничтожены.

«Вы рассуждаете как дети! Исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть, как мы резвимся в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими кораблями?», - заявила Меркель.

Завершая дискуссию, она сообщила, что уже получила предостерегающее письмо от французского коллеги Макрона, который предупреждал ее от необдуманных шагов в ответ на подстрекательство США.

Ранее, правительство Германии ответило отказом Вашингтону на предложение отправить совместно корабли в Керченский пролив, напомнив, что вина за произошедшее в регионе целиком и полностью лежит на Киеве, так как это его корабли не только вторглись в территориальные воды России, но и не реагировали на многочисленные запросы.