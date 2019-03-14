В Киеве рассказали о «космических» потерях украинской армии

Армия Украины после заключения второго минского соглашения потеряла больше тысячи человек, сообщил депутат Верховной Рады Андрей Билецкий. Высказывание прозвучало в интервью «Апострофу». Он назвал эти цифры «космическими» для современных войн.

«Это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств», - сказал депутат.

Он сообщил также об отсутствии успехов у властей Украины в деле урегулирования гражданского конфликта.

Билецкий считает, что правительство Порошенко предпочитает «перебивать» тему военных потерь рассказами о несуществующих достижениях.

«Это лучше, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда, хотя бы в вопросе освобождения Донбасс», — добавил депутат.

Напомним, Минское соглашение было подписано в столице Белоруссии в феврале 2015 года главами России, Украины, Франции и Германии. Согласно достигнутым договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.