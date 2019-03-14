В Минюсте США рассказали, как составляют «списки олигархов»

Юристы американского Минюста официально признали, что при составлении «списков олигархов» ориентируются на публикации в СМИ. Новость прозвучала в ходе разбирательств по иску российского бизнесмена Валентина Гапонцева, которого журнал Forbes причислил к олигархам, сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, подозрения возникли после того, как список российских олигархов для конгресса США, который составлялся в 2018 году, «полностью совпал с рейтингом Forbes». Однако тогда власти США, выгораживая ведомство, заявили, что подозрительное совпадение является доводом в пользу правильности принятия решений Миюстом.

Гапонцев подал иск о защите чести и достоинства, сообщив, что скорее всего Минфин «просто переписал статью из Forbes», не указав его конкретных «проступков». В результате чего, как сообщил бизнесмен, его бизнес, который он ведет в США, был затруднен.

В Минюсте в ответ на это сообщили, что хоть и опирались в своей работе на статьи СМИ, но не стремились продемонстрировать «злонамеренность» фигурантов списка. Также юристы ведомства категорически отвергли обвинение в том, что целью составления списка были санкции.

Ранее этот список критиковали сами конгрессмены, недовольные тем, что Минюст предоставил, по их словам, «телефонный справочник Кремля».