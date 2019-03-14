В России прояснили ситуацию с вступлением Белоруссии в состав РФ

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич сообщил, что к данному моменту вопрос о вступлении Белоруссии в состав РФ не поднимался, сообщает РИА Новости.

Как пояснил дипломат, речь идет о развитии Союзного государства, однако, многие просто подменяют понятия.

«По вопросу вступления Белоруссии в состав Российской Федерации - этого просто никто никому не предлагал», — рассказал агентству Бабич.

Он напомнил, что этой же позиции придерживается и российский лидер Владимир Путин, который не раз в беседах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко выступал за двустороннее развитие Союзного государства, которое принесет выгоду обеим сторонам.

При этом Путин не исключает, что в выстраивании взаимовыгодной конструкции отношений двух государств может присутствовать и другой формат сотрудничества. Произойдет это, если станет понятно, что Минск не собирается развивать Союзное государство.

Напомним ранее, президенты России и Белоруссии договорились о начале работы по введению общей валюте для двух стран. Центр по координации процесса решено разместить в Санкт-Петербурге.

Также президент Лукашенко заявил о возможности своего досрочного ухода с поста главы государства.