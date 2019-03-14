В США больше миллионеров, чем в Швеции населения

Состояние более 1 млн долларов на 1 января 2019 года имели 11,8 млн граждан Соединенных Штатов. Более 10,2 миллионов американцев в прошлом году обладали состоянием от 1 до 5 миллионов долларов, утверждается в исследовании чикагской консалтинговой компании Spectrem Group. Причем, авторы исследования подчеркивают, что не принимали в расчет стоимость основного жилья, которая одна, естественно, может «тянуть» на миллионы.

О том, много или мало в США миллионеров, можно судить по Европе. Достаточно сказать, что численность американских миллионеров превышает население таких европейских стран, как Швеция или Португалия, включая, как говорится, женщин, детей и стариков.

Численность богатых американцев продолжает расти уже десятый год подряд, после кризиса 2008 года, однако темпы роста снижаются. По мнению президента Spectrem Group Джорджа Уолпера, снижение темпов роста объясняется замедлением развития глобальной экономики и волатильной политической обстановкой в Соединенных Штатах.

Несмотря на проблемы, которые есть, конечно, и у богачей, рост числа миллионеров в прошлом году зафиксирован во всех сегментах. Наибольший рост произошел среди так называемых «состоятельных» американцев, т.е. тех, чье состояние находится в диапазоне между 100 тыс. и 1 миллионом долларов. Их стало больше на 200 тыс. Сейчас каждого десятого американца – 31,2 млн человек можно считать состоятельными.

В среднем сегменте, представители которого имеют состояние от 1 до 5 млн долларов, рост по сравнению с 2017 г. составил 2,5%. Таких «обычных» миллионеров по состоянию на 31 декабря 2018 года было 10,23 млн человек, т.е. на 250 тыс. больше, чем годом ранее.

В следующем сегменте, состояние представителей которого колеблется от 5 до 25 млн долларов, рост превысил 3%. Численность очень богатых жителей США выросла на 47 с лишним тысяч человек и вплотную приблизилась к 1,4 млн.

Что же касается супербогачей, т.е. тех, чье состояние превышает 25 млн долларов, то их численность выросла на 0,6% по сравнению с 2017 г. и достигла 173 тыс. человек. За 10 последних лет количество супербогачей в Америке более чем удвоилось.

Еще одна интересная деталь: богатые американцы быстро молодеют. Среди американских миллионеров с каждым годом все больше молодых людей.