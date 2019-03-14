Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

Эффект от Проекта «5-100», запущенного практически шесть лет назад, все более явно проявляется во все более частом попадании в различные международные рейтинги университетов первой волны программы, в общем росте узнаваемости их на международном уровне.

Как отмечает Окунев Алексей Григорьевич, проректор по программам развития Новосибирского государственного университета:

– Программа 5-топ-100 стала поворотным моментом в повышении международной узнаваемости российских университетов. Потенциал профессорско-преподавательского состава и высокий уровень проводимых исследований конвертировались в международные контакты с лучшими исследовательскими группами, представительные научные мероприятия с международным участием, программы академического обмена. За шесть лет, прошедших с момента страта программы 5-топ-100 Новосибирский государственный университет создал более 70 междисциплинарных лабораторий, работающих по приоритетным направлениям научно-технологического развития, более чем в три раза увеличил количество научных публикаций, индексируемых ведущими международными базами данных, существенно упрочил свое положение в международных рейтингах. В конечном счете повышение международной узнаваемости привело к улучшению качества образования для студентов НГУ и запуску новых актуальных образовательных программ.

Положительные эффекты от программы создают сильное желание расширить успех на большее количество российских университетов. Озвучиваемые на федеральном уровне планы по распределению поддержки среди более 80 университетов в 40 регионах России, а также включение лучших отраслевых университетов в государственные программы развития отраслей в части прикладных исследований и опытно-конструкторских разработок – важные элементы распространения новой модели университета на всю территорию России.

Комплексный анализ подобных изменений в научной деятельности университетов России является одним из приоритетов, заложенных в большой проект Аналитического центра «Эксперт». В настоящий момент началась подготовка сразу двух отдельных исследований: предметного рейтинга научной продуктивности российских университетов (Рейтинга факультетов) и рейтинга патентной активности российских вузов (Индекса изобретательной активности).

Уже в четвертой редакции Рейтинг факультетов, запущенный в 2016 году, комплексно анализирует научные публикации российских университетов по 14 узким предметным областям (таким как физика, математика, экономика, химия и др.). Этот подход создает детальную картину успехов не только самых известных университетов, но и широкого круга региональных университетов, которые имеют значимые достижения по отдельным научным направлениям.

Особенностью рейтинга является его фокус на защиту от низкокачественных публикаций, проблема которых является типичной для всех стран, в которых происходит трансформация университетов в научно-исследовательские центры. Исключительная важность качества публикаций находит все большую поддержку на уровне не только отдельных университетов, но и всего университетского сообщества и Министерства науки и высшего образования.

Запущенный с 2017 года, Индекс изобретательной активности стал вторым продуктом в линейке университетских исследований. Третья редакция рейтинга позволит отметить происходящие изменения в очень важной и специфической сфере деятельности: подготовки, продвижения и коммерциализации изобретений и патентов.

Активное развитие научно-исследовательской деятельности университетов открывает возможности для генерации новых изобретений. Но стоящие перед университетами сложности – неразвитость и узость российского рынка изобретений, барьеры для выхода на международный рынок, являются серьезными вызовами для таких перспектив. Выявление достижений и успешных кейсов российских университетов в преодолении этих вызовов – приоритетная цель данного рейтинга.