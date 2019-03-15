Автоматическое доверие: клиенты МКБ смогут проверить контрагентов

Клиенты МКБ в режиме реального времени смогут проверить своих контрагентов. Теперь в системе «Ваш банк онлайн» юридическим лицам доступен сервис проверки благонадежности контрагентов. Интеграционное решение базируется на данных системы «СПАРК-Интерфакс». Сервис предоставляется клиентам банка бесплатно.

«Руководители предприятий, бухгалтеры и другие специалисты, имеющие дело с оплатой счетов, хотят видеть данные о контрагенте до отправки платежа, именно тогда, когда не поздно передумать и отложить платеж сомнительным компаниям до получения дополнительных сведений и деталей. Сервис позволяет при осуществлении платежа увидеть актуальные данные о контрагенте и принять взвешенное решение», — отметил исполнительный директор системы «СПАРК-Интерфакс» Алексей Кобин.

Новая услуга позволяет автоматически проверять контрагентов на благонадежность сразу после введения ИНН получателя платежа, предоставляя самую качественную и оперативную информацию о компании. Сервис, анализируя данные, полученные из открытых официальных источников, таких как Федеральная налоговая служба, Росстат, Федеральная служба судебных приставов, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и др., сообщает клиенту набор факторов, которые могут повлиять на его решение о проведении платежа, а пользующиеся доверием на рынке аналитические скоринги системы СПАРК — Индекс должной осмотрительности, Индекс финансового риска, Индекс платежной дисциплины — позволяют оценить возможные финансовые риски.