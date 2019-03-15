Российские банки готовят план на случай введения санкций

Потенциальное введение новых санкций США в отношении России, которые предполагают лишение доступа наших банков к американской финансовой системе, сделает невозможным для них проведение расчетов в долларах. И, как пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, на сегодняшний день крупные российские кредитные организации разрабатывают план действий в этой ситуации.

"Каждый важный банк имеет пошаговый план по поводу того, что следует сделать в определенной ситуации, - заявил один из собеседников агентства. - Первый месяц разложен по дням, если не по часам". Среди этих компаний агентство указывает Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк, пишет ТАСС.

Как поясняет Reuters, гипотетически США могут ввести против ряда российских банков санкции, лишающие их доступа к американской финансовой системе, что сделает невозможным для них проведение расчетов в долларах США, поскольку для этого необходимо иметь корреспондентский счет в американском банке. Но работа в этом направлении, отмечает издание, ведется еще с конца 2018 года совместно с Минфином и Банком России.

Основной сценарий предусматривает, что хотя бы один крупный банк не попадет под санкции и будет иметь возможность осуществлять операции с валютой с помощью корсчетов в иностранных банках. В таком случае другие банки смогут переводить валюту, используя его корреспондентские счета. На сегодняшний день связаны между собой корреспондентскими счетами, большинство из которых являются рублевыми и лишь малая часть - долларовыми.

И все же это может быть лишь временным вариантом, который будет действовать около трех - четырех месяцев, что поможет выиграть время для поиска иных вариантов.

Впрочем, существуют и другие возможные сценарии в случае санкций. Один из них может предусматривать предоставление ЦБ РФ валюты банку, не затронутому санкциями, чтобы другие финансовые институты открыли в этом банке корсчета для операций.

Оба варианта решения проблемы основываются на предположениях, комментирует новость заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. Маловероятно, говорит он, что абсолютно все российские банки попадут под устанавливаемые санкции, поэтому один из предложенных вариантов развития событий, скорее всего, определенно удастся реализовать.

Наиболее возможным, считает эксперт, представляется сценарий, в котором не попавший под санкции США банк сможет проводить манипуляции с валютой, используя свои корсчета в иностранных банках. Используемая при этом корреспондентская информация о финансовой ситуации в США будет доступна не только этому банку, но и остальным банкам РФ, которые также смогут осуществлять валютные манипуляции. Данное решение относится ко второму раунду вводимых против РФ санкций, однако четких аргументов и доказательств правонарушений РФ, из-за которых пакет вводится, Вашингтон все ещё не привел.

Паниковать рано, признает и управляющий партнерэ группы Veta Илья Жарский. Хотя, говорит он, если санкции в виде запрета на расчеты в долларах будут введены, паника точно начнется. Рано, потому что сначала законопроект должен пройти через Конгресс, потом через Сенат, и этой займет время. Можно и вообще не паниковать, потому что санкции в таком виде подобны тому, чтобы перекрыть воду осажденной крепости, а история военной науки говорит, что это крайне рискованное действие, сразу повышающее градус конфликта на несколько порядков, делающее поведение «осажденных» жестоким и непредсказуемым. Для двух ядерных держав такое жесткое экономическое противостояние немыслимо, в том числе и потому, что оно подает дурной пример другим странам, находящимся в конфликте, которых на планете в данный момент немало.

С точки зрения рядового гражданина такие санкции могут означать мгновенный взлет курса наличного доллара, который сразу станет дефицитным, затем появится что-то вроде черного рынка, где доллар первое время можно будет купить за 100-150 рублей, уверен аналитик. Правда, если ситуация будет настолько острой, то и российское государство может выступить с ограничительными мерами в отношении обмена и владения наличными долларами, снова схлопнув курс или поставив американскую валюту вне закона. Поэтому имеет смысл разбавить свои сбережения другими валютами, не столь политически обусловленными, например, евро. Интернет-банкинг позволяет это делать достаточно легко, «набег» на обменный пункт совершать не нужно.