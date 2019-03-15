Курс доллара: названа дата начала падения рубля

Курс доллара снижается на 9 копеек к 12.39 мск - до 65,42 рубля, курс евро на 7 копеек - до 74,01 рубля. Рубль поддержат крупные выплаты мартовского налогового периода, стартующего сегодня, и снова перешедшие к росту цены на нефть.

Пик налоговых выплат приходится на 25 марта, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов.

Вместе с тем, по ценке Искандера Луцко из компании ITI Capital, мнение которого приводит Рейтер, март – последний месяц, когда рубль может пользоваться поддержкой в преддверии налоговых выплат, традиционно самых значительных в году. "В конце месяца возможно несущественное техническое укрепление рубля до 65,10 за доллар благодаря сезонным налоговым выплатам в отсутствие внешнего геополитического давления”, - полагает аналитик. Одновременно он предупреждает, что уже с апреля возможно существенное ослабление рубля.

Ранее аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, отметил, что наблюдаемая стойкость рубля и его резистентность к санкционным рискам несет определенную опасность. В какой-то момент курс доллара может резко вырасти. Как считают в БКС, наиболее волатильным периодом для рубля может стать начало апреля — на этом временном отрезке, вероятно, стоит ожидать выхода участников рынка из выжидательных позиций и переоценки их рыночных настроений.