Депутат Госдумы задержан по обвинению в получении взятки в 3,2 млрд рублей

Вадим Белоусов – депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» – задержан по обвинению в получении крупной взятки. В настоящее время он уже доставлен в один из районных суов Екатеринбурга, где вскоре будет рассмотрено ходатайство следствия о его аресте.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на Игоря Турнова, адвоката задержанного, утром 15 марта Белоусов был вызван в Екатеринбург на допрос к следователю, где его задержали и доставили в суд. По данным следствия, в период с мая 2010 года по январь 2014 года, депутат совместно с Михаилом Юревичем – тогдашним губернатором Челябинской области – получили от руководителя холдинга взятку в размере 3,2 млрд рублей за оказание покровительства.

Отмечается, что в результате совместных незаконных действий чиновника и депутата была обеспечена победа организаций холдинга в аукционах и назначены на должности директоров государственных предприятий лица, подконтрольные взяткодателям.

Напомним, в декабре 2018 года нижняя палата российского парламента, дала согласие на снятие с депутата Белоусова неприкосновенности и на возбуждение в отношении него уголовного дела по части 6 стать 290 УК РФ («Получение взятки»).