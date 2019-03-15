Диетологи назвали продукты, которые не стоит употреблять после 30 лет

Сахар, фастфуд и колбасы являются чрезвычайно вредной продукцией для людей, перешагнувших тридцатилетний рубеж, рассказал в интервью «Вечерней Москве» доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Диетолог пояснил, что большое количество сахара, употребляемое с пищей, ведет к развитию воспалений жировой ткани, что, в свою очередь, влечет к артериальной гипертонии и сахарному диабету. Также крайне вредны все виды фастфуда для людей данной возрастной категории.

Различные закуски в кафе быстрого питания, как то чипсы, картошка фри и так далее, не просто плохо перерабатываются организмом после 30 лет, но и стимулируют процесс развития атеросклероза, что приводит к появлению лишнего веса, сухости кожи, считает диетолог.

Также в ТОП-3 по вредности для людей возраста 30+ попало обработанное мясо из-за высокого содержания консервантов, усилителей вкуса и стабилизаторов.

Напомним, ранее Департаменте здравоохранения Москвы рассказали, чтобы избежать гипертонии необходимо включать в свой рацион как можно меньше блюд содержащих большое количество соли, а также в день съедать не менее 500 грамм овощей и фруктов.