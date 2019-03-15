Сколько можно съедать яиц в день: ученые вынесли вердикт

Новое исследование вносит важный вклад в давнюю дискуссию о том, полезны ли куриные яйца. Вердикт ученых однозначен: люди, которые съедают три или четыре яйца в день (эквивалент 300 мг холестерина) имеют более высокие риски сердечно-сосудистых заболеваний и более ранней смерти от различных причин по сравнению с теми, кто ест меньше яиц. Об этом сообщает CNN.

«Яйца, особенно желток, являются основным источником холестерина», - отметил Виктор Жонг, ведущий автор и научный сотрудник кафедры профилактической медицины в Северо-западном университете при Медицинской школе имени Файнберга в Чикаго.

Исследователи изучили данные шести исследовательских проектов в США за 17 с половиной лет. Оказалось, что среднестатистический американец потребляет примерно 200—300 мг холестерина ежедневно. Анализ данных показал, что потребление 300 мг холестерина в день повышало риск сердечных заболеваний на 3,2% и увеличивало риск ранней смерти на 4,4%. При этом увеличение в рационе количества яйц приводит к нарастанию этих рисков.

При этом ученые на этот раз постарались нивелировать влияние других факторов: физической активности, курения и нездорового питания.

Другие ученые признают достоверность обнаруженной взаимосвязи, однако отмечают, что она не столь велика и требует дальнейшего изучения. По мнению ученых, не стоит недооценивать питательные свойства яиц и при разработке диет также следует понять, какое значение имеет способ приготовления этого популярного продукта. В любом случае, напоминают медики, холестерин сконцентрирован в желтке, а белок не представляет никакой опасности для здоровья.