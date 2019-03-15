Курс доллара показывает максимальное падение за 3 месяца

Курс доллара демонстрирует самое большое недельное падение за 3 месяца в ожидании заседания ФРС. На торгах в пятницу индекс доллара снижается на 0,2% до 96,61 пункта, за неделю американская валюта потеряла 0,7%. Это самое большое недельное снижение с декабря 2018 года.

Курс доллара таже падает к рублю на 20 копеек к 14.58 мск - до 65,31 рубля.

Ожидается, что ФРС прольет свет на перспективы процентных ставок по итогам заседания регулятора на следующей неделе. При этом повышения ставки аналитики не ждут.

Неделя в целом выдалась крайне волатильной из-за голосования в парламете Британии по Brexit. Пока британский фунт остается в существенном выигрыше на фоне ожиданий отсрочки выхода из ЕС.