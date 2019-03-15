«Его виновность определит только суд»: в Кремле озвучили позицию Путина по «делу Калви»

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы – в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ озвучил позицию российского лидера по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Как рассказал представитель Кремля, президент не склонен увязывать это дело с инвестиционным климатом в стране. При этом Песков пояснил, что по мнению Путина, «дело Калви» не должно иметь негативных воздействий, передаёт РИА Новости.

«Наша стран была, есть и будет заинтересована в серьёзных международных инвесторах, - подчеркнул пресс-секретарь главы РФ. – Поэтому мы намерены делать всё возможное для создания для них комфортных условий».

Кроме того, как пояснил Песков, президент РФ просто не может комментировать дело Калви, так как сейчас продолжаются следственные действия. И любое мнение Путина по данному вопросу, может быть воспринято как давление на следствие. Поэтому, как убеждён представитель Кремля, это не является прерогативой главы государства.

«И последние - до решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях», – резюмировал Песков.

Напомним, 16 февраля 2019 года Басманный суд российский столицы арестовал на 2 месяца известного инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, а также ещё пятерых человек. Все они подозреваются в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб.