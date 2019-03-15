Эксперт из Турции рассказал, почему США проиграли войну в Сирии

США проиграли войну в Сирии, как на поле боя, так и с точки зрения дипломатии, считает руководитель турецкого исследовательского центра политических кризисов (ANKASAM) Мехмет Эрол. Он уверен, что сегодня на исход военного противостояния в регионе влияет «Евразийский фронт сопротивления», который базируется в Турции и России.

«Сирия сыграла ускоряющую роль в создании альянса и укреплении сотрудничества между Москвой и Анкарой», – сказал Эрол. Он уверен, что подобные отношения, которые испытаны в Сирии американской стороной, с возможностью разрушить чужую игру, могут проявить себя и в других кризисных регионах Евразии. Эрол также сообщил, что в данной ситуации США оказались в роли, наступивших на собственные грабли, поскольку ранее они успешно применяли тактику опосредованных войн, но не смогли применить ее в Сирии.

Эксперт уверен, что война в Сирии заставила пересмотреть США ближневосточные планы и «ускорила процесс трансформации международной системы в сторону многополярного мира», сместив центр тяжести с Запада на Восток. При этом эксперт уточняет, что именно после сирийской компании США стали терять своих традиционных союзников.

«Под навязываемыми миру западными ценностями, такими как права человека и демократия, таятся пустота и ложь»,- уверен Эрол. В этом плане конфликт в Сирии активно способствовал росту национализма, расизма и фашизма и стал для США критическим этапом. Трамп это понимает и начинает говорить о выводе войск и создании зон безопасности, резюмирует эксперт.