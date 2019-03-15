Интеллект - убийца

Уже ясно, что расследование катастрофы Boeing 737 MAX8 авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air не только вызовет грандиозный резонанс, но и будет иметь далеко идущие последствия для всей авиационной индустрии мира. Более того, корпорации Boeing теперь придется убедительно доказать, что новые интеллектуальные системы анализа данных, установленных на ее авиалайнерах последнего поколения, в принципе могут считаться безопасными.

И прежде всего, это касается системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая является так называемой «защитой от дурака» и устанавливается на всех самолетах семейства Boeing 737 MAX 8/9, а в будущем должна занять свое место и в комплексах бортового оборудования широкофюзеляжных авиалайнеров серии Boeing 777X. Едва ли не главная функция MCAS – это препятствование сваливанию самолета даже в том случае, если автопилот отключен, а сам лайнер управляется вручную. Известно, что MCAS получает данные о риске сваливания от двух датчиков угла атаки. И если пилот слишком сильно задрал нос самолета, то система начинает этому активно противодействовать. А проще говоря, стремится опустить нос самолета вниз, переводя его в режим, за которым вполне может последовать пикирование. Если же летчики сами вернут стабилизатор в исходное положение, то автоматика спустя несколько секунд вновь возьмет управление под свой контроль. Но самое важное то, что MCAS принимает решение даже том в случае, если информацию о повышенных углах атаки дает только один из датчиков. Причем это вполне может быть и ложное срабатывание аппарата – система все равно будет ориентировать на его данные, а не выполнять указания пилотов, пока они ее не отключат.

Именно это, судя по всему, и произошло в октябре прошлого года в Индонезии, а теперь и в Эфиопии. Напомним, что расшифровка четных ящиков Boeing 737 MAX8 Lion Air четко показала, что экипаж индонезийской авиакомпании как минимум два десятка раз предпринимал попытки бороться с MCAS, которая с завидной регулярностью опускала нос самолета вниз. Но все безуспешно. Лайнер в конце концов перешел в пикирование и рухнул в море, унеся жизни всех 189 человек, находившихся на его борту. Как выяснили эксперты, MCAS получала неверные данные с датчиков угла атаки и пыталась нивелировать опасную ситуацию, которой на самом деле просто не было.

Примерно такая же картина вырисовывается и с катастрофой самолета Ethiopian Airlines. Несмотря на то, что четные ящики авиалайнера только на днях были доставлены для расшифровки во Францию, глава этой авиакомпании Тевольде Гебремариам уже поспешил заявить, что «пилот прямо заявил диспетчерам о возникших проблемах с управлением полетом и запросил разрешение вернуться в Аддис-Абебу». Но и в этом случае финал оказался трагическим. По свидетельству очевидцев, эфиопский самолет едва ли не под прямым углом врезался в землю недалеко от города Дэбрэ-Зэйт, а все 157 человек находившиеся на его борту погибли. И хотя, что расследование этой трагедии только началось, многим специалистам уже ясно, что произошла она именно из-за неверных действий бортового оборудования (читай MCAS). Во-первых, именно на это обстоятельство пожаловался эфиопский летчик. А во-вторых, то, что перед крушением самолет перешел в положение пикирования недвусмысленно указывает на MCAS.

Именно поэтому сначала Индонезия, Эфиопия, Китай, а затем страны ЕС и даже сами США вынуждены были запретить эксплуатацию всего парка авиалайнеров Boeing 737 MAX 8/9 в своем воздушном пространстве (кстати, Россия к этому запрету присоединилась предпоследней, а последней страной стала Канада). А это в общей сложности более 350 воздушных судов, которые летали в парках 69 авиакомпаний мира. Но самое интересное то, как повели себя в этой ситуации американцы. На первых порах Федеральная авиационная администрация США (FAA) не только отказалась приостановить полеты пресловутых самолетов, но и публично заявила о том, что они «годны к эксплуатации». Правда, руководство FAA все же пообещало обязать Boeing провести их модернизацию и устранить возможные неполадки. И только после прямого вмешательства Дональда Трампа авиационные власти США изменили свое решение. Глава FAA Дэниел Элуэлл заявил, что приостановка полетов продиктована исключительно соображением безопасности, ради повышения которой необходимо обновить программное обеспечение Boeing 737 MAX 8/9, на что может уйти несколько месяцев. Этот шаг, по крайней мере на словах, поддержал и президент Boeing Деннис Мюленбург отметивший, что он по-прежнему уверен в надежности самолетах своей корпорации. Чего нельзя сказать о самом Дональде Трампе.

Американский президент публично заявил, что «старое и простое зачастую работает намного лучше», чем что-то новое. И это косвенно указывает на явные сомнения истеблишмента США в перспективах дальнейшего использования искусственного интеллекта в гражданской авиации. И в общем, понятно почему. Уже ясно, что экономические потери, которые понесет корпорация Boeing, приостановившая поставки своих самолетов семейства 737 MAX 8/9 будут исчисляться сотнями миллионов долларов, если не миллиардами. Но самое главное то, что эта история с использованием искусственного интеллекта в американских самолетах фактически лишает Трампа серьезных козырей в предстоящих переговорах с руководством КНР по поводу прекращения торговой войны. Напомним, что закупка самолетов этой корпорации на общую сумму в 50 млрд долларов была одним из главных условий полюбовной сделки с КНР. Но теперь этот вопрос автоматически снят с повестки дня, а найти ему достойную замену в нынешних условиях крайне сложно. Что же касается самой Boeing, то если эксперты официально признают виновниками катастроф действия систем MCAS, то в ближаойщем будущем применение искусственного интеллекта в лайнерах этой корпорации отложится на неопределенное время и потребует более тщательной разработки и тестирования. Но это еще не все. Не исключено, что Boeing лишится заметной части твердых контрактов на поставку самолетов Boeing 737 MAX 8/9 и вынуждена будет вернуть авансы. Сейчас в портфеле американской корпорации насчитывается порядка 4668 заказов на эти лайнеры, суммарной каталожной стоимостью 560 млрд долларов. И этот портфель уже начал сокращаться. Так, по решению совладельца Lion Air Рушди Кирана, эта авиакомпания отменила все заказы на Boeing 737 MAX на общую сумму в 22 млрд долларов. А индийская SpiceJet и норвежская Norwegian уже объявили о намерении предъявить финансовые претензии Boeing из-за невозможности эксплуатировать ее самолеты. И очевидно, что если они не будут удовлетворены, то обе авиакомпании расторгнут имеющиеся контракты. Таким образом, едва ли не единственный шанс для Boeing выйти из этой ситуации с минимальными потерями – это либо вообще убрать со своих самолетов MCAS, либо заменить ее на ту, что устанавливалась на предыдущих моделях типа Boeing 737-800. То есть сделать свои самолеты попроще, как того и хотел Трамп.