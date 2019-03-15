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Как выбрать операционный стол

Москва, 15.03.2019
В последние годы рынок медицинского оборудования все больше насыщается всевозможными новинками. Это положительно влияет на развитие медицины в целом.
#PressRelease

Особенные преимущества отмечают частные клиники, ведь благодаря новому и современному оборудованию они имеют возможность приумножить доход, увеличить число клиентов и заработать положительную репутацию. Современное медицнское и фармацевтическое оборудование – это хорошая инвестиция для любого медицинского учреждения.

Государственные учреждения сегодня тоже обновляют свою базу устаревшего оборудования. Здесь стоит вопрос не только престижа, но и удобства использования врачами, безопасности для пациентов. Качественная техника не просто удобна и долговечна, еще оно многофункциональна.

Особенное внимание уделяется оснащению операционных кабинетов, как частных, так и бюджетных клиник. Качественные операционные столы обеспечат оптимальный доступ к пациенту в процессе операции. Новое оборудование дает возможность соблюдать санитарные и гигиенические нормативы.

Медицинское оборудование для операционных кабинетов обычно дорогостоящее. Как сделать выбор и стоит ли отдавать предпочтение определенным производителям? После проведения независимого исследования, стоит поделиться его результатами.

Критерии выбора

Операционные столы используются не только в хирургии, но и проктологии, гинекологии, нейрохирургии, урологии, прочих областях медицины. Стол должен обладать широкой функциональностью, универсальностью, а также оптимально вписываться в размеры кабинета, не занимая много места.

При выборе стоит обратить внимание на такие критерии:

  • обеспечивает ли стол полноценный доступ к пациенту, удобный с разных сторон;
  • функциональность и удобство для разных специалистов – хирурга, анестезиолога, ассистентов;
  • удобное положение для пациента;
  • наличие необходимых конфигураций;
  • насколько долговечна конструкция, из какого материала сделана;
  • прилагаемые к столу аксессуары, комплектация;
  • надежность, от этого может зависеть исход операции;
  • на какие габариты и вес рассчитан операционный стол.

Материал изготовления стола должен быть не просто качественным, но и соответствовать требованиям к медицинскому оборудованию.

Многие лечебно-профилактические учреждения государство финансирует из бюджета, но средств все равно недостаточно. Потому так важно подобрать качественное и надежное оборудование, соответствующее всем нормативам, но при этом недорогое. Для частных клиник – современное оборудование остается одним из главных приоритетов, наравне с профессионализмом врачей.

Приоритеты

Пациент, как в государственном учреждении, так и в частной клинике, получает определенную услугу. Качество выполненной услуги зависит от двух основных составляющих – профессионализма врача и качества оборудования.

В некоторых центральных и областных больницах оборудование настолько устарело, что проводить операции на таких столах нельзя. Потому сегодня отдается должное внимание оснащению современным оборудованием, соответствующим мировым стандартам, клиник самого разного уровня.

На российском рынке широко поставлено медицинское оборудование как российских, так и зарубежных производителей, считающихся мировыми лидерами в этой сфере. Особой популярностью последние годы пользуется модель многофункциональных хирургических столов с системой приводов МХСССП.

Особенности:

  • регулирование положения пациента для удобства проведения операций;
  • ножной или ручной пульт для дистанционного управления стола;
  • питание от батареек с самодиагностикой;
  • надежность – столы рассчитаны на вес пациента до 400 килограмм и устойчивость при разнообразных маневрах;
  • стол предупреждает о недопустимых состояниях пациента;
  • максимальный доступ персонала – хирурга, анестезиолога, ассистентов, медсестер;
  • регулируются по высоте – до 60 сантиметров;
  • механический почечный валик.

Что говорят пользователи

Оборудование нельзя судить только по техническим характеристикам и производителю, здесь важно также мнение пользователей.

Операционные столы компании «ВИПС-МЕД» установлены во многих российских медицинских учреждениях. Был проведен опрос 15 хирургов московского региона. Специалисты, которые пользуются столами, говорят об их высоком качестве и удобстве, несмотря на достаточно выгодную стоимость. При выборе ориентировались на имя торговой марки, ее репутацию, сроки поставки, наличие гарантий.

Представители медицинских учреждений положительно отзывались о компании «ВИПС-МЕД» www.vipsmed.ru, которая занимается производством и поставками медицинского и фамацевтического оборудования в России. Производится не только доставка оборудования, но и его установка, консультирование по пользованию.

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