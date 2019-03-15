Критерии выбора самоката

В магазине https://ultrasport.ru/ представлен широкий выбор самокатов. Чтобы определиться с выбором подходящей модели необходимо подробнее ознакомится с их характеристиками и отличительными особенностями.

Городской самокат

Городской самокат предназначается для езды по городу. Чем больше колеса, тем лучше самокат преодолевает бездорожье, ведь и в городе не все поверхности ровные. Чаще всего городские самокаты складные, что обеспечивает удобство их перемещения в общественном транспорте, хранения у себя на балконе. Сложенный самокат не займет много места. Колеса чаще всего делают из полиуретана. Благодаря рисунку на шинах обеспечивается хорошее сцепление с дорожным покрытием. Самые дорогие модели оснащаются ручным тормозом, системой амортизации.

Спортивный самокат

Эти модели предназначаются для спорта и экстремального катания. На спортивных самокатах делают различные трюки и прыжки. Иногда самокат для трюков собирают индивидуально под спортсмена.

Самокаты для бездорожья

Такие самокаты подходят не только для городских дорог, парков, катания по траве, еще они могут ездить в лесу. Модели отличаются большими колесами и протектором на шинах, спортивным рулем.

Виды

Фут-байк – одна из разновидностей самокатов с повышенной проходимостью.

Кикборд – самокат с 3–4-мя колесами, передними или задними парными.

Самокат-беговел – это модель для детей от 2 до 6 лет. На таких самокатах ребенок учится держать баланс, благодаря чему потом будет проще научиться кататься на велосипеде.

Тридер – самокат на V-образной платформе, с тремя колесами.

Электросамокат

Особенной популярностью пользуются электросамокаты, позволяющие преодолевать значительные расстояния, затрачивая минимум усилий. Такие модели могут ездить без подзарядки несколько часов, некоторые из них комплектуются и сиденьем. Отличаются емкостью батареи, весом и другими характеристиками.

Выбираем диаметр колес

Диаметр колес влияет на амортизацию и скорость езды. Самокат с большими колесами развивает большую скорость и может ездить по бездорожью. Диаметр колеса самоката для взрослых варьируется от 18 до 50 сантиметров.

Материал колес

Чаще всего колеса делают из полиуретана, материал износоустойчивый и обеспечивает практически бесшумную езду. Колеса спортивных самокатов и моделей для взрослых оснащаются металлическими сердечниками.

На резиновых колесах менее ощущаются неровности дороги, потому такие самокаты подойдут для езды по пересеченной местности. Резиновые покрышки устанавливают на диски из алюминия.

От жесткости колеса зависит скорость, но на мягком комфортнее кататься. Самые жесткие колеса устанавливаются на самокаты спортивные и трюковые.

Водонепроницаемость

Любая техника, работающая от электричества, должна быть максимально защищена от попадания воды. От этого зависит не только долговечность самоката, но и безопасность езды на нем. Для каждой электрической модели указывается класс водонепроницаемости.

Скорость и максимальная нагрузка

Для самоката указывается максимальная скорость, которую он может развивать, в километрах за час. При выборе обращают внимание и на такой критерий, как максимальная нагрузка.

Из чего сделана рама

Если рама выполнена из алюминиевого сплава, то самокат будет более легким. Несмотря на то, что такие самокаты могут быть рассчитаны на вес человека до 150 килограмм, их очень удобно переносить в руках. Самокат из нержавеющей стали более громоздкой и тяжелый. Из пластика делают только раму для детских самокатов.

Амортизация

От наличия задней и передней амортизации напрямую зависит комфортность езды. Механизм складывания бывает ручным и автоматическим.

Регулировки и другие функции

Самокат может оснащаться телескопической регулировкой руля, что позволяет его использовать как взрослым, так и детям, то есть, людям с разным ростом, подстраивая под себя высоту.

Современные модели самокатов могут оснащаться ЛЭД дисплеем, подсветкой и даже программным обеспечением.

Тормоз

Тормоз в самокатах ручной или ножной. Ручным тормозом оснащаются более дорогие модели.

Мощность и пробег

От выбранной мощности будет зависеть быстрота езды электросамоката. Сколько километров сможет преодолеть самокат без подзарядки, пробег – один из основных критериев выбора.

Подставка

Самокат приходится часто парковать, и здесь немаловажно наличие подставки. Без нее придется класть самокат на землю, не всегда чистую и сухую. Отдельные модели можно парковать в полусобранном виде.

Комплектация

Часто самокат комплектуется чехлом и переносной лентой, что обеспечивает удобство транспортировки. Большинство моделей самокатов подходят для транспортировки во всех видах общественного транспорта, в том числе и метро.

При выборе обращают внимание также на дизайн, производителя, наличие гарантий. Сегодня самокаты активно используются для поездок на работу и учебу, становясь полноценными транспортными средствами.