Курс доллара: рубль определился с направлением

Курс доллара снижается на открытии торгов пятницы на 7 копеек - до 65,44 рубля, несмотря на коррекцию котировок нефти. Евро прибавляет 1 копейку - 74,03 рубля.

По оценке аналитиков, сегодня курс рубля должен был определиться с динамикой после стабилизации в районе 65,5 рубля. Дальнейшее движение в сторону укрепления рубля может привести к тестированию отметки 65 рубля за доллар.

Согласно ряда прогнозов, на следующей неделе курс доллара может снизиться до 64 рублей. Однако есть риски, что уже в апреле российская валюта перейдет к резкому падению на фоне актуализации санкционных рисков.