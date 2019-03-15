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Курс доллара: рубль определился с направлением

Москва, 15.03.2019
  • Курс доллара: рубль определился с направлением

Егор Алеев/ТАСС

Курс доллара снижается на открытии торгов пятницы на 7 копеек - до 65,44 рубля, несмотря на коррекцию котировок нефти. Евро прибавляет 1 копейку - 74,03 рубля.

По оценке аналитиков, сегодня курс рубля должен был определиться с динамикой после стабилизации в районе 65,5 рубля. Дальнейшее движение в сторону укрепления рубля может привести к тестированию отметки 65 рубля за доллар.

Согласно ряда прогнозов, на следующей неделе курс доллара может снизиться до 64 рублей. Однако есть риски, что уже в апреле российская валюта перейдет к резкому падению на фоне актуализации санкционных рисков.

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