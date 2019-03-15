Минтруд оценил затраты на увеличение детских пособий

В Министерстве труда и социальной защиты (Минтруд) РФ оценили затраты на увеличение планки детских пособий с 1,5 до 2 прожиточных минимумов. По словам главы ведомства Максима Топилина, это потребует дополнительного финансированич из федерального бюджета в размере 17-18 млрд рублей в год.

При этом Топилин подчеркнул, что эти деньги уйдут в регионы для обеспечения выплат семьям с доходами ниже 2-х прожиточных минимумов на человека, где родятся первые дети, передаёт агентство «Интерфакс».

«Законопроект, который должен снизить планку назначения выплат, уже согласован с Минфином РФ, а на следующей неделе его внесут в Кабмин», – отметил чиновник.

Он также пояснил, что так как эта программа начнёт действовать с 1 января 2020 года, ещё есть время на проработку отдельных вопросов.

«Но, как я думаю, уже в весеннюю сессию Госдума РФ примет законопроект, чтобы у регионов была возможность подготовиться, так как для них это всё также требует подготовительной работы», – резюмировал Топилин.