На Украине заявили о беспомощности «москитного флота» перед ВМФ России

Украинский вице-адмирал и бывший главнокомандующий ВМСУ Сергей Гайдук, сообщил о бесполезности и «нулевой эффективности» «москитного флота» Украины перед ВМФ России. Военный рассказал, что за последние годы ВМС Украины представляют в основном речные артиллерийские катера, являющиеся абсолютно беспомощными перед ударами с воздуха, а протикорабельными ракетами флот Украины не располагает.

«Властям и командованию страны нужно быть реалистами», - уверен Гайдук, который сообщил также, что за последние пять лет Россия «наполнила свой Черноморский флот и подводными лодками, и надводными кораблями, и авиацией, которые способны нести крылатые ракеты». Высказывание адмирала приводит РИА Новости.

Ранее, в правительстве Украины сообщили, что «москитный флот» поможет противостоять России в регионе Азовского моря, в акватории которого другой флот и не требуется. Однако, основой этого флота как раз должны быть катера, о бесполезности которых и сообщает военный.

В пресс-службе ВМСУ заверили, что в планах создание сильного ВМС, способного противостоять любому противнику, «на первом этапе должен быть создан прибрежный флот, на втором — москитный, на третьем — сбалансированный».

Напомним, США взялись помочь Украине в данном вопросе и передали Киеву два списанных патрульных катера, построенных в 1988 году, а на закупку новых кораблей у украинских ВМС нет средств.