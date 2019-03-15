НАТО подтягивает войска к границам России

Как рассказал замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете «Красная звезда», НАТО перебрасывает войска к границе с Россией.

Он уточняет, что общая численность войск альянса в близи российских границ за два года выросла с 25 до 40 тысяч человек. Все они относятся к контингенту быстрого реагирования НАТО.

Попов рассказал изданию, что в Прибалтике базируются усиленные батальонные тактические группы многонационального, численность каждой из которых составляет тысячу человек.

Усиленно реализуется и программа США под условным названием «3 по 30», включающая 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые могут быть приведены в боевую готовность в течение 30 суток, сообщил Попов.

Он рассказал, что США «реанимируют» систему времен холодной войны по трансатлантическим переброскам войск усиления из-за океана в Европу.

Помимо этого, НАТО сформировал штаб под условным названием «Север», состоящий из многонациональной дивизии.

«Ее оперативная группа, судя по сообщениям средств массовой информации, 8 марта этого года развернута в населенном пункте Адажи в Латвии», - добавил Попов.

Ранее глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кертис Скапарротти заявил о необходимости привлечения дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в рамках «Европейской оборонной инициативы».