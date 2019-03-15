«Газпром» нашел способ обойти уловки Газовой директивы ЕС по «Северному потоку – 2»

В российской компании «Газпром» нашли способ вывести строящейся газопровод «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза, пишет Financial Times.

Так заключительный отрезок газопровода, примерно 50 километров на входе на территорию ЕС, будет передан в управление некой немецкой компании-оператору, на которую действие энергетической директивы ЕС не распространяется. Остальная часть «Северного потока 2» (1 200 км), находящаяся вне юрисдикции Евросоюза, останется под российским контролем.

В данный момент оператором строительства трубопровода выступает принадлежащая «Газпрому» Nord Stream 2 AG, которая зарегистрирована в Швеции.

Компания может попасть под действие европейской Газовой директивы, один из пунктов которой запрещает владеть газопроводами на территории ЕС поставщикам газа. Также Евросоюз может запретить любой иностранной компании эксплуатировать газопровод на территории другого государства на полную мощность, максимум 50% .

Директива готовится к принятию и стала главным предметом спора между членами ЕС в последние месяцы. Главным противником документа выступает Германия.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря и будет готов к концу 2019 года. Суммарная мощность проекта оценивается в 55 млрд кубометров газа в год. Противниками строительства последовательно выступают США, стремящиеся на европейский рынок со своим СПГ, ряд стран ЕС и Украина, которая боится потерять транзит российского газа.