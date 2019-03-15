Пресс-конференция «Новартис Фарма»: в центре внимания глаукома - диагноз или приговор?

Глаукома – хроническое прогрессирующее заболевание глаз, сопровождаемое частичной или полной потерей зрения1; в России от глаукомы страдают более 1,3 млн. пациентов2

Сложность борьбы с глаукомой в поздней диагностике и бессимптомном течении заболевания, однако, результаты лечения глаукомы могут быть значительно улучшены при своевременной постановке диагноза и правильно подобранной терапии заболевания и правильном лечении1

По мнению экспертов, информированность о глаукоме и факторах риска её развития способна помочь множеству людей избежать необратимой слепоты

Москва, 12 марта 2019 года. ― Компания «Новартис Фарма» совместно и при поддержке Российского глаукомного общества провела пресс-конференцию, посвященную вопросам раннего выявления и лечения глаукомы. Мероприятие было приурочено к ежегодной Всемирной неделе борьбы с глаукомой, которая в 2019 году проходит с 10 по 16 марта.

Глаукома – хроническое заболевание глаз, в результате которого пациент может полностью потерять зрение из-за постоянного или периодического повышения внутриглазного давления (ВГД)1. Это одна из ведущих причин необратимой слепоты3,4, от которой, по результатам исследований, страдают более 60 миллионов человек в мире в возрасте от 40 до 80 лет3. По прогнозам, это количество может вырасти до 112 миллионов к 2040 году3. По данным Министерства здравоохранения РФ, по состоянию на 2017 год в нашей стране было зарегистрировано 1 330 597 человек с диагностированной глаукомой2.

Коварство этого заболевания в том, что чаще всего оно протекает бессимптомно, не вызывает жалоб и нередко выявляется лишь случайно во время осмотра у офтальмолога1. Именно поэтому глаукому иногда называют «невидимый похититель зрения». Единственная возможность замедлить развитие глаукомы и сохранить зрение - ранняя диагностика и правильное лечение1.

«К сожалению, глаукома никогда не отдает то, что она уже забрала. Если повреждение зрительного нерва произошло, оно уже не обратимо. Именно поэтому, чем раньше пациент попадет к офтальмологу, который установит диагноз и назначит необходимую терапию, тем более благоприятным может оказаться прогноз», - говорит проф. Е. А. Егоров, д.м.н., президент Российского глаукомного общества, академик РАЕН, РАМТН, РАЭН, заведующий кафедрой офтальмологии им. акад. А.П. Нестерова и ЦНИИ «Глаукомы и дистрофических заболеваний глаза» РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Не многие знают, что развитию глаукомы способствуют вполне определенные факторы риска. Например, в ее возникновении важную роль может играть наследственность: исследования показали, что среди кровных родственников глаукома встречается в 5-6 раз чаще, чем среди всего населения1.

«Исследования демонстрируют связь развития глаукомы и таких заболеваний, как диабет или, например, сердечно-сосудистые заболевания. Если вы находитесь в группе риска, самое правильное решение – начать на регулярной основе посещать окулиста. Современные препараты для лечения глаукомы эффективны и, во многих случаях, позволяют пациентам замедлить прогрессирование заболевания и сохранить зрение. Однако, надо помнить, что терапия глаукомы носит пожизненный характер, поэтому здесь очень важна приверженность пациентов назначенному лечению», - комментирует проф. А. В. Куроедов, д.м.н., заслуженный врач РФ, начальник офтальмологического отделения ФГКУ «ЦВКГ им. Мандрыка» МО РФ, профессор кафедры офтальмологии им. акад. А.П. Нестерова ФГБОУ ВО РНИМУ им. Пирогова.

Эксперты соглашаются, что информированность пациентов о глаукоме и ее последствиях крайне важна. По данным опроса, проведенного среди 5 000 респондентов в разных странах мира, 8 из 10 опрошенных (85%) утверждают, что из всех доступных им 5 чувств больше всего они боятся потерять зрение. При этом всего лишь четверть респондентов (24%) знают, что глаукома неизлечима5.

«Нарушениями зрения страдают порядка 285 миллионов человек на земном шаре, причем до 80% проблем со зрением можно предотвратить. Компания «Новартис» выступает надежным партнером научно-медицинского сообщества в сфере офтальмологии. Мы совместно стремимся менять медицинскую практику к лучшему, на протяжении многих лет занимаемся разработкой препаратов для лечения заболеваний сетчатки, глаукомы, сухого глаза и других заболеваний. Помимо создания инновационных препаратов, мы активно сотрудничаем с медицинским сообществом в деле повышения медицинской грамотности населения. Так, в 2018 г. организованные с нашей поддержкой Школы глаукомы посетили 11 тысяч пациентов», - отмечает В. А. Булатов, директор по научной работе «Новартис Фарма» в России.