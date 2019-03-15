Прогноз погоды от Гисметео на 14 дней: продолжатся температурные качели

Согласно прогнозу погоды от Гисметео в последние 14 дней первого весеннего месяца на большей части России продолжатся температурные качели.

Синоптики считают, что такая погода является следствием регулярной смены циклонов и антициклонов, которые попеременно будут властвовать на Русской равнине. Всё это приведёт к регулярным изменениям температурного фона. Так, на Урале столбики термометров будут в последней декаде марта в отдельные дни снижаться до минус 13. При этом, в Челябинске и Магнитогорске днём будет от минус 2 до плюс 6, в ночные часы от минус 13 до плюс 2. В Нижнем Тагиле от минус 3 до плюс 4 – днём, и от минус 11 до около нуля – ночью.

Согласно прогнозу Гисметео, в последние 14 дней марта переменчивая погода ожидается в Поволжье. В частности, в Самаре в этот временной промежуток будут как метели, снежные заносы и морозы до минус 11, так и яркое солнце, дожди и оттепель до плюс 3. При этом атмосферное давление также станет меняться, доставляя дискомфорт даже людям с крепким здоровьем.

Температурные качели прогнозируются и почти на всей территории Крыма. В Симферополе солнечная, сухая погода с плюс 15 будет сменяться сильной облачностью, проливными дождями и похолоданием до плюс 6. Примерно такая же погода в ближайшие 14 дней ожидается в Алуште, Евпатории и Ялте.

Чуть более стабильная погода будет в Ставропольском крае. Так, в Ставрополе в дневные часы в основном будет солнечно и 10-14 выше нуля, в ночные часы – 6-8 тепла. В Кисловодске, Пятигорске и Минводах – от плюс 4-9 днём, до плюс 4 минус 1 – ночью. Солнечные дни в этом регионе России будут сменяться пасмурными. Хотя сильных осадков всё-таки не ожидается.

В Санкт-Петербурге последние две недели месяца наоборот пройдут под аккомпанемент дождя и порывистого ветра. В светлое время суток ожидается 2-4, в тёмное – всё те же качели от нуля до минус 13. В Москве, как и по всей России морозные дни будут чередоваться оттепелями. Самым холодным днём в последней декаде марта станет вторник, 26 марта (минус 2 – ночью, около нуля – днём), самым тёплым – четверг, 21 марта (плюс 1-2 ночью и до плюс 6 – днём).

21 марта православная церковь чтит память преподобного Лазаря Муромского. Согласно народным приметам, если на Лазаря облака быстро и высоко плывут – это предвестник хорошей погоды; если холодно – зима ещё долго продержится; густой туман к земле стелется – к заморозкам; какая погода стоит в течение дня – таким будет и лето; если птицы гнезда вьют на южной стороне – лето будет холодным.

Сны на 21 марта могут исполниться в течение 7-10 дней. Сновидения, приснившиеся днём 21 марта, являются пустыми, поэтому не нужно придавать им значения. Людям, родившимся 21 марта, следует носить соколиный глаз и бирюзу.