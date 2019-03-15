ЦБ не решится на снижение ставки

Как заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, инфляция идет по более мягкому прогнозу, чем предполагал худший из сценариев. Более того: во втором полугодии 2019 года заработают фискальные меры, определенные в национальных проектах, и экономический рост в России вновь начнет ускоряться.

«Инфляция идет по более мягкому прогнозу, чем худший из наших прогнозов. Связано это и с тем, что более медленно и плавно идет повышение цен в связи с НДС (особенно в рознице). Плюс многие разовые факторы действовали в обратном направлении. Скажем, если в конце прошлого года — начале этого года обсуждали быстрый рост цен по некоторым товарным позициям, то сейчас ровно в этих секторах наблюдается коррекция цен. Безусловно, это работает на стабилизацию инфляции. Ну, и валютный курс в феврале подорожал по сравнению с тем, что был в конце прошлого года, это тоже способствует стабилизации инфляции», — передает Banki.ru слова Ксении Юдаевой, сказанные в рамках форума «Неделя российского бизнеса» при поддержке РСПП.

В Банке России при этом прогнозируют некоторое замедление экономического роста, хотя Ксения Юдаева указала, что ситуация с ВВП «прогнозируема и подконтрольна». «В целом эти два комментария указывают на то, что хотя ЦБ может придерживаться более мягкого подхода на предстоящем заседании ЦБ, регулятор вряд ли будет понижать процентную ставку. Это соответствует и нашим ожиданиям того, что ключевая ставка к концу этого года останется на уровне 7,75%», – комментируют новость аналитики «Финама».

В 2018 году регулятор дважды ужесточил монетарную политику в связи с растущими инфляционными рисками, напоминает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. На заседании в феврале были озвучены цифры по инфляции в 5%, что соответствует нижней границе ожиданий ЦБ РФ, а значит, необходимость в дальнейшем увеличении ставки отсутствует. Тем не менее, потребуется еще несколько месяцев для справедливой оценки последствий повышения НДС, из-за чего смягчение ДКП может произойти ближе к лету. А значит 22 марта понижения ставки не произойдет.

Стоит помнить и о внешней конъюнктуре, добавляет Геннадий Николаев. ФРС и ЕЦБ озабочены слабыми темпами роста ВВП и регулярно пересматривают прогнозы в худшую сторону, что будет способствовать сохранению процентных ставок на низких отметках весь 2019 год. Таким образом, в отсутствие внешних стимулов к увеличению ключевой ставки, вероятность смягчения монетарной политики в ближайшие месяцы существенно возрастает.

И все же, возражает генеральный директор компании "Мани Фанни" Александр Шустов, в текущих макроэкономических условиях снижение ключевой ставки в 2019 году в России очень маловероятно. Мировой тренд заключается в том, объясняет он, что центральные банки ведущих стран пока ведут достаточно жесткую монетарную политику, и, хотя предвидят замедление роста мировой экономики, это замедление пока является лишь прогнозом, предположением. Замедление мирового экономического роста с текущих 3.5% до 2-2.5% может произойти вследствие торговой войны США и Китая, которая запустит цепную реакцию распада торговых союзов по всему миру.

Brexit также оказывает негативное влияние на экономику через рост протестных популистских настроений, провоцируя граждан других стран, например, Франции, заниматься протестами и митингами. Эта непредсказуемая деятельность, считает аналитик, может привести к непредсказуемому снижению деловой активности в ЕС и к замедлению экономического роста. Медленный мировой экономический рост неизбежно приведет к снижению спроса на нефть и к падению ее потребления, а значит, и цены на горизонте 3-4 лет.

Для России это будет означать превращение профицитного бюджета в дефицитный, падение курса рубля и рост инфляции, поэтому сейчас регулятор будет держать ключевую ставку высокой как можно дольше, чтобы уложиться в таргет по инфляции и чтобы поддержать курс рубля, который в противном случае стал бы слишком слабым по отношению к доллару США, который мог бы подняться до 70 рублей и далее.

С другой стороны, указывает Александр Шустов, давление на регулятора в пользу снижения ставки будет нарастать, так как ставка оказывает прямое влияние на стоимость кредитов для бизнеса. Однако правительством взят курс на жесткую денежно-кредитную политику, и переубедить его будет сложно, так как эта осторожность имеет корни в 90-х годах, когда дефицит бюджета доходил до 30%, а инфляция была двух-, трех- , и даже четырехзначной.