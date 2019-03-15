Курс доллара: рубль демонстрирует удивительную динамику

Курс доллара в пятницу снижается на 60 копеек к 23.00 мск - до 64,91 рубля, минимумов с октября 2018 года. Евро теряет 61 копейку - 73,47 рубля. Укрепление российской валюты происходит, несмотря на новые санкции США и Канады, которые были введены сегодня.

Поддержку рублю оказывает налоговый период и цены на нефть выше 67 рублей за баррель. Пик налоговых выплат приходится на 25 марта, когда завершится уплата НДПИ, НДС и акцизов.

Как ранее отмечал Эксперт Online, в пятницу ожидалось движение курса в район психологической отметки 65 рублей за доллар.

Вместе с тем, по оценке Искандера Луцко из компании ITI Capital, мнение которого приводит Рейтер, март – последний месяц, когда рубль может пользоваться поддержкой в преддверии налоговых выплат, традиционно самых значительных в году. Одновременно он предупредил, что уже с апреля возможно существенное ослабление рубля.