США и Канада ввели новые санкции против России

МИД Канады сообщил о введении санкций против 114 россиян и 15 компаний из-за инцидента в Керченском проливе и Крыма.

"В координации с Европейским союзом и США Канада сегодня объявила о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе и незаконную аннексию Крыма", — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Отмечается, что санкции вводятся министром иностранных дел Христей Фриланд в соответствии с законом о специальных экономических мерах в ответ на военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года.

Оттава ввела санкции в отношении главы "Роснефти" Игоря Сечина, замглавы Минэнерго Андрея Черезова, главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, главы ВТБ Андрея Костина, полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова, бывшего главы ОАО РЖД Владимира Якунина, директора Росгвардии Виктора Золотова, заместителя руководителя Погранслужбы ФСБ Геннадия Медведева.Под санкции попали компании "Сухой", "Туполев", "МиГ", "Силовые машины", "Стройгазмонтаж", а также еще десять российских предприятий.

Также сегодня Минфин США расширил антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Соответствующий пресс-релиз ведомство опубликовало на своем сайте.

В санкционный список включены шесть человек, в том числе заместитель главы Погранслужбы Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин.

Кроме того, в списке значатся заместитель председателя ЦИК самопровозглашенной Донецкой народной республики Алексей Найденко и секретарь этой комиссии Владимир Высоцкий.

Под санкции также попали восемь компаний — петербургские "Океанприбор" и АО "Звезда", Зеленодольский завод (Татарстан), Ярославский судостроительный завод, а также крымские предприятия: "Фиолент", "Консоль-строй", "Новые проекты", конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит".

Ранее санкции, связанные с инцидентом в Керченском проливе, ввел и Евросоюз. Его черный список пополнили восемь человек, среди которых те же Станкевич, Шенин и Ромашкин, а также командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ по Крыму Алексей Шатохин и командиры кораблей погранслужбы Алексей Саляев, Сергей Щербаков и Андрей Шипицин.