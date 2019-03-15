США из-за отставания от России намерены добиваться запрета гиперзвукового оружия

Вашингтон намерен преодолеть отставание от России в разработке гиперзвукового вооружения путем полного его запрета для использования во всем мире, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он уверен, что США предпримут все, имеющиеся у них в арсенале рычаги давления для того, чтобы в мире было запрещено использование этих технологий.

«США долгое время говорили о том, что у них есть гиперзвуковое оружие и они провели эксперименты, на которые было потрачено много денег, но все они закончились одним-двумя пусками», - рассказал эксперт.

Он добавил, что американцы утверждали, что как только у них появится соперник «они доведут все до ума».

«Соперник появился, у него есть управляемый гиперзвук, начинаются вопросы. Все ждут, что в новых программах, в новой стратегии появится наконец строчка "гиперзвуковое оружие". Ее нет», - продолжил Леонков. Он уверен, что все эти разговоры велись с умыслом ввести в заблуждение и запугать, поскольку в США только сегодня объявлен конкурс на разработку передней кромки крыла для гиперзвуковых полетов, выдерживающих высокие температуры и высокую нагрузку.

«Они только сейчас это делают, а мы прошли этот этап уже 30 лет назад и пришли к реальным технологиям управляемого гиперзвука», - продолжил эксперт. Он подчеркнул, что сегодня у США так называемое «супероружие» есть только в желаниях.

В этой связи Вашингтон уцепился за заявления ООН о глобальной опасности гиперзвукового оружия, против которого нет защиты и, возможно, лучше будет от него отказаться.

«Они хотят под этот СНВ-3 подвести наше гиперзвуковое оружие, то есть запретить его», - считает Леонков. Эксперт назвал данные действия «лукавством», поскольку «раньше в СНВ-3 гиперзвуковое оружие не входило», а США пытаются сменить правила, чтобы «вернуть нас в то казино, в котором они являются владельцами, но мы своим суверенитетом торговать не будем», подытожил Леонков.