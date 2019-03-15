США обвинили Китай в шпионаже при помощи подводных кабелей

В США выразили обеспокоенность незащищенностью кабельных систем, которые проложены под водой, от шпионажа, сообщает издание The Wall Street Journal.

Автор материала уверен, что данное заявление является новой фазой борьбы за контроль над глобальными сетями связи, от которых зависит работа Интернета. Больше всего американских экспертов беспокоит тот факт, что к созданию этих систем имеет непосредственное отношение китайская компания Huawei.

В этой связи Вашингтон обеспокоен тем, что Пекин сможет воспользоваться технологиями для перехвата информации от подводных сетей. Как сообщает издание, Пекин значительно продвинулся в создании сети подводных кабелей, контролируя весь интернет трафик. И это в то время пока США предпринимают шаги , чтобы помешать Huawei Technologies в создании системы мобильной связи следующего поколения (5G). СМИ также цитирует директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина, которые заявил, что для Пентагона в приоритете на сегодня находится обеспечение безопасности подводных кабельных систем, по которым передаётся большой объём информации.

Напомним, что ранее в США заявляли о больших «возможностях» России «вмешаться» в работу подводных кабелей и перехватывать сигналы американской связи.