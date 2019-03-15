Неприемлемый кандидат

У демократической партии появляется шанс все-таки выгнать Трампа из Белого дома на выборах 2020 года. Шанс этот им дает возможное вступление в праймериз ветерана партии Джозефа Байдена.

Радикалам там не место

В США началась предвыборная кампания – и началась она, как обычно, с партийных праймериз. У республиканцев все более-менее понятно - кандидатом от партии на выборах 2020 года будет Дональд Трамп. Да, значительная часть республиканских избирателей хотела бы провести праймериз (которые обычно не проводятся в случае, если действующий президент от партии выражает желание идти на второй срок), однако большая часть из этих избирателей собирается все равно голосовать на них на Трампа. Нынешний президент США пользуется поддержкой ядерного республиканского электората и, если не совершит каких-то фатальных ошибок, станет кандидатом от республиканцев на выборах 2020 года.

Еще недавно казалось, что у Трампа в кармане не только республиканская номинация, но и второй срок. Ведь ситуация в демократическом лагере развивалась исключительно в пользу нынешнего хозяина Белого дома.

Дело в том, что Демократическую партию и ее электорат очень сильно качнуло влево. «Символами веры» стали борьба за экологию и левые идеи (фактически социализм). Неудивительно, что большая часть политиков-демократов, заявивших о желании принять участие в праймериз, являются не просто левыми политиками, а левыми радикалами, заодно и без особого политического опыта. И речь не только о 77-летнем Берни Сандерсе – самопровозглашённом социалисте, до недавнего времени лидере демократической гонки и кумире левой молодежи – но и о других представителях партии. Например, о сенаторе от Калифорнии Камале Харрис, которая делает слишком большой акцент на расовых вопросах.

Проблема в том, что победивший в «гонке радикалов» демократ неизбежно проиграет общие выборы. Демократический электорат составляет лишь треть всех избирателей. Это больше, чем республиканский сегмент (составляющий около четверти), но меньше, чем «независимая» часть, состоящая из беспартийных избирателей, не придерживающихся каких-то идеологических догм и голосующих просто за нормального кандидата. И эти люди вряд ли захотят отдать голоса за социалистов, особенно люди старшего поколения. В результате для Трампа может повториться идеальная ситуация 2016 года, когда электорат должен будет выбирать наименее радикального из двух предложенных ему партиями радикалов. В тот год американцы предпочли Дональда Трампа «коррумпированной, заносчивой, отвратной Хиллари», и не исключено, что в 2020 году они снова предпочтут пусть экстравагантного, прямолинейного, неполиткорректного, но все-таки эффективного и в идеологическом плане «консервативно-американского» президента какому-нибудь радикальному социалисту.

Ужас пришел

Однако в последние дни активно поползли слухи о том, что на поляну демократических праймериз выходит настоящий мастодонт американской политики – бывший вице-президент США 76-летний Джозеф Байден, которого в США уважительно называют «дядюшка Джо». Да, журналисты CNN подсчитали, что за последние 5 месяцев Джозеф Байден 8 раз намекал на свое участие в демократических праймериз, однако несколько дней назад издание The Hill со ссылкой на свои источники в Демократической партии написало о том, что Байден принял окончательное решение принять участие в выборах.

И это решение, по словам бывшего сенатора-республиканца от Аризоны Джеффа Флейка, вселяет страх в сердца сторонников Трампа. Ведь Байден является не просто опытным политиком, проворачивавшим серьезные сделки на внутри- и внешнеполитической арене, но еще и центристом, не вызывающим отторжения даже у республиканского электората. В частности, у рабочего класса, являющегося одним из оплотов Дональда Трампа. И как только Джозеф Байден объявит о своем участии в президентской гонке, он станет ее фаворитом.

При этом у бывшего вице-президента есть все шансы спокойно преодолеть проклятье праймериз – то есть при сохранении своих центристских взглядов получить большинство голосов левого демократического электората.

Да, радикальная часть этого электората – социалисты, борцы за гражданские права и прочие радикалы – недовольны Байденом. Они вспоминают, что в свое время вице-президент выступал против насаждения у белых комплекса вины перед черными и «позитивной дискриминации» афроамериканцев. Кроме того, демократические фундаменталисты считают, что кандидат от их партии должен не только победить Трампа, но и сокрушить идеологию Трампизма, которая базируется на «негодовании белых и расовом шовинизме». А Байден, позиционирующий себя как кандидат от белого рабочего класса, трампизм победить не сможет.

Избирательный кандидат

Однако значительная часть Демократической партии придерживается иной точки зрения, и благодаря им Джозеф Байден является лидером праймериз - опросы показывают, что он опережает Берни Сандерса на несколько процентов.

Причин тому несколько. Так, у Байдена благодаря его карьере и послужному списку самый хороший рейтинг среди демократов – 80% избирателей к нему относятся хорошо, и лишь 9% негативно. Для сравнения, у его ближайшего преследователя –Берни Сандерса – 69% против 19%. Кроме того, в среде демократического электората есть не только хотелки, но и сознательность. Опросы показывают, что одним из главных качеств своего номинанта демократический сегмент общества считает «возможность избраться». То есть номинант должен получить не только их голоса, но и быть в фаворе у значительной части беспартийных, и даже республиканских избирателей. Поэтому около 56% демократического электората готово проголосовать на праймериз за кандидата, который, возможно, расходится с демократическим большинством по ряду пунктов повестки, но при этом сможет побить Трампа на общих выборах. Лишь треть будет выбирать эгоистично, исходя из непосредственно политических взглядов кандидата. Даже понимая, что их кандидат уступит Трампу на общих выборах.

Для России, конечно, Байден не является ни идеальным, ни даже приемлемым кандидатом. Во-первых, потому, что он в случае прихода к власти будет активно поддерживать свое детище – нынешний киевский режим. Во-вторых, Москва осознает, что с нынешней американской элитой договориться не удастся (процесс осознания того, что Кремль нужно воспринимать как равноправного партнера, в Вашингтоне затянулся, а без этого осознания никаких нормальных отношений и перезагрузки не получится).А значит нужно надеяться на сепаратные переговоры с Европой, которые станут возможными в случае углубления раскола внутри коллективного Запада. Раскола, который активно стимулирует президент Дональд Трамп и который если уж не остановит, то, по крайней мере, заретуширует президент Джозеф Байден.