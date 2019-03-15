«Это позор»: Трамп высказался о ситуации с Brexit

По словам Трампа, премьер-министр Тереза Мэй "не послушала его совета" по проведению переговоров, и ситуация зашла в тупик.

В ходе встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Белом доме президент США прокомментировал текущий кризис вокруг переговоров между Лондоном и Брюсселем, а также неспособность британских властей утвердить проект соглашения по выходу из ЕС в парламенте, сообщают Вести.Экономика. Трамп также отметил, что сомневается в возможности проведения нового референдума по вопросу членства Великобритании в ЕС.

"Когда я выступил с прогнозом о том, что люди проголосуют за выход из ЕС, президент Обама сделал противоположный прогноз. Я оказался прав. Но я удивлен тем, как развивается эта ситуация. Я поделился с премьер-министром советом по поводу того, как бы я вел переговоры, но она не стала его слушать. Это нормально, она должна делать то, что должна. Но если честно, переговоры могли бы быть проведены по-другому.

Я не думаю, что можно провести еще один референдум – это будет очень несправедливо по отношению к людям, которые одержали победу до этого. Но теперь ситуация усложнилась. Это позор, честно говоря, это позор. Этого не должно было произойти. Этот процесс должен был пройти гладко, но теперь он очень усложнился".

В четверг британские парламентарии высказались за перенос срока Brexit с 29 марта на более поздний срок. Правительственное предложение, поддержанное депутатами, сформулировано таким образом, что если до 20 марта парламент проголосует за соглашение с ЕС (дважды уже отвергнутое подавляющим большинством), то речь будет идти об отсрочке Brexit до 30 июня. Если же парламент не поддержит соглашение, потребуется более длительное продление срока Brexit, которое повлечет за собой участие Британии в европейских выборах в мае.

Продление срока Brexit должны одобрить все 27 стран ЕС. Саммит ЕС состоится 21-22 марта.