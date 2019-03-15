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Три шага на месте

Москва, 15.03.2019
#Brexit
#Мир
  • Три шага на месте

PA Images\TASS

В последние недели перед официальной датой выхода Великобритании из ЕС нижняя палата Соединенного Королевства развернула бешеную законодательную активность. Депутаты провели аж три последовательных голосования по определению условий выхода страны из Евросоюза – и ни одно из них не помогло решению проблемы. И не могло помочь.  

Нет, нет, да

Сначала 12 марта Палата общин 391 голосом против 242 он отвергла очередной, по словам Терезы Мэй, «единственный и лучший» вариант возможной сделки между Брюсселем и Лондоном по выходу Великобритании из ЕС. Предложенные Евросоюзом уступки не устроили уважаемых депутатов, поскольку сохраняли у Брюсселя возможность контролировать внутреннюю и экономическую политику Великобритании.

Поскольку до 29 марта -  даты официального выхода - оставалось чуть более двух недель, и за это время выработать новый вариант соглашения не представлялось возможным, то, казалось, у Соединенного Королевства остается лишь один выход: выходить из Евросоюза без сделки (так называемый сценарий «Жесткого Брекзита»). То есть сначала разорвать все связи, а потом уже каким-то образом по ходу драмы заключать новые соглашения, которые будут регламентировать взаимодействие Лондона и Брюсселя. Однако уже на следующий день после провального голосования на рассмотрение Палаты была выдвинута новая инициатива, которая запрещала властям реализацию «Жесткого Брекзита». И с перевесом всего в несколько голосов эта инициатива была принята. Депутаты понимали, насколько серьезным будет урон от такого резкого разрыва для экономики Соединенного Королевства, и такой вариант их не устроил.

Получается, что парламент Великобритании отверг мягкий брекзит, но и отверг жесткий. Как тогда выходить в конце марта? Депутаты решили, что можно и не выходить. Третье голосование позволяет властям по согласованию с Брюсселем отложить выход Британии из ЕС на три месяца, дабы Лондон и Брюссель все-таки смогли найти какой-то компромисс. За эту идею проголосовало 412 депутатов, против – 202. 

Чего тянем?

Однако и это согласие вряд ли является решением проблемы – лишь отсрочкой неизбежного. Да, Брюссель еще до голосования выражал предварительное согласие на отсрочку даты выхода, однако, во-первых, три месяца Великобритании давать не хотят. Максимум два, ведь 23 мая должны состояться выборы в Европарламент, где у Великобритании почти 10% мест. Избрание депутатов от уходящей страны внесет хаос в работу Европарламента, не говоря уже о том, что нарушит математические схемы и квотную систему по итогам всей процедуры британского выхода.

Во-вторых, еврочиновники требуют от Британии какой-то мотивировки отсрочки. Гарантий того, что за эти несколько месяцев стороны смогут сделать то, что не сумели за два предыдущих года – найти взаимоприемлемую процедуру выхода. Гарантий того, что Терезе Мэй удастся найти какой-то консенсус между тремя фракциями в британской элите (сторонниками жесткого Брекзита, мягкого Брекзита и отказа от Брекзита), а также позицией Брюсселя, которому нужно либо британское покаяние и сохранение в составе ЕС, либо максимально жесткий для британской экономики Брекзит, дабы другим странам не повадно было покидать Европейский союз. 

А гарантий таких нет, ведь целый ряд вопросов выглядит вообще нерешаемым в рамках взаимного компромисса и удовлетворения. Одним из самых ярких примеров является ситуация с британо-ирландской границей.  

Без ЕС и без Северной Ирландии

На сегодняшний день обе страны остаются членами ЕС, и границы между Ирландией и Северной Ирландией фактически нет – товары и люди свободно перемещаются из республики в часть Соединенного Королевства и обратно. По мнению ряда экспертов, данные свободы стали важнейшим элементом в деле стабилизации ситуации на острове.

В случае выхода Великобритании из ЕС граница должна быть восстановлена, что означает восстановление кровопролития. Ни о каких особых условиях функционирования этой границы договориться не удалось. Взамен Брюссель предложил Лондону следующую схему: в случае выхода Великобритании граница не будет восстановлена до тех пор, пока сторонам не удастся найти компромисс. Однако эта хитрая схема предполагает, что Великобритания остается в рамках европейского общего рынка, но при этом (поскольку она вышла из ЕС) не будет иметь права голоса, и не сможет влиять на процесс регулирования этого рынка. Естественно, Тереза Мэй от такого варианта отказалась – перефразируя лозунги американских колонистов, ее не устраивает формула «налоги без представительства».

Дублин предложил свой вариант решения проблемы. Граница восстанавливается, однако она будет проходить не по линии Ирландия-Северная Ирландия, а по Ирландскому морю. То есть фактически Северная Ирландия оказывается вне британской юрисдикции, что, конечно же, еще больше не устраивает Терезу Мэй. 

***

По сути, у истории с Брекзитом нет хорошего выхода для Великобритании. Жесткий Брекзит ударит по экономике и приведет к дезинтеграции страны – причем речь даже не столько о Северной Ирландии, сколько о Шотландии, которая на референдуме голосовала за сохранение в составе ЕС и политики которой сейчас требуют провести новое голосование о выходе из состава Великобритании, покидающей Евросоюз. Провести новый референдум и под его сурдинку отказаться от Брекзита Тереза Мэй не может – такое переголосование вызовет не только серьезнейший раскол в Консервативной Партии, но и подорвет доверие к ней со стороны электората. Даже досрочные выборы не решат проблему, ведь новому премьеру тоже придется решать между двумя очень плохими вариантами: жестким Брекзитом и отменой результатов референдума. И он тоже, как Тереза Мэй, будет топтаться на месте, боясь сделать выбор, который сделать придется. 

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