Цена на нефть достигла пика за год

Цена на нефть продолжает расти на фоне новостей о сокращении поставок и санкций США против Венесуэлы и Ирана, свидетельствуют данные торгов.

Так на 8:56 по московскому времени 15 марта, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли в цене до $67,80, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,37%. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до $58,42 за баррель, прибавив в стоимости 0,27%.

Таким образом нефтяные цены достигли к концу недели пика за год по ценовому показателю, чему, по мнению специалистов отрасли, способствует продолжающиеся сокращения поставок на мерах ОПЕК по сокращению добычи и санкции США против Венесуэлы и Ирана, отмечает Reuters.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет добиваться, чтобы экспорт нефти из Ирана достиг показателя ноль Небольшой толчок к росту на этой недели цены на нефть получили благодаря заявлениям министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что ОПЕК+ вряд ли изменить условия на предстоящей встрече в апреле.